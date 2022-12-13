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Суламбек «Алый зверь» Шахгериев: Последний поединок «Кратоса» показал, что он не самый умный человек

Кулачный боец лиши TOP DOG Суламбек «Алый зверь» Шахгериев поделился ожиданиями от предстоящего реванша против Сергея «Кратоса» Калинина, который состоится на турнире TOP DOG 18 16-го декабря.
Суламбек «Алый зверь» Шахгериев: Последний поединок «Кратоса» показал, что он не самый умный человек
13 декабря 2022 07:59
автор: Антон Купреченков
автор фото: TOP DOG

«От боя с «Кратосом» я ничего особого не жду. Наверное, он также будет бросаться на меня. В крайнем случае - стараться показывать подобие техничного боя. Типа, постарается этим меня удивить. Последний его поединок показал, что он не самый умный человек. При профессионализме Наима «Самурая», пытаться выиграть у него за счёт физики - это глупо. Но он отчаянно пробовал это сделать. Я не думаю, что «Кратос» сможет меня чем-то удивить. Он мощный, жёсткий, вперёд прущий, удары тяжелые, банка есть. Всё что я хочу - это снести его голову.

Этот реванш для меня ничего не значит… Ну, может лукавлю и в глубине души он что-то значит, но это не то, из-за чего не буду спать ночами. Просто выйду на бой, обстучу ему корпус, разобью голову и буду ставить свои условия для реванша. Позволю со мной подраться только если он пройдёт несколько боёв. Сам в это время буду в других категориях буйствовать», - заявил «Алый зверь».

Напомним, что первая встреча «Алого зверя» и «Кратоса» состоялась на турнире TOP DOG 12. Поединок закончился досрочной победой «Кратоса» в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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Суламбек «Алый зверь» Шахгериев: Последний поединок «Кратоса» показал, что он не самый умный человек
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