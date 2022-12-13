Суламбек «Алый зверь» Шахгериев: Последний поединок «Кратоса» показал, что он не самый умный человек

«От боя с «Кратосом» я ничего особого не жду. Наверное, он также будет бросаться на меня. В крайнем случае - стараться показывать подобие техничного боя. Типа, постарается этим меня удивить. Последний его поединок показал, что он не самый умный человек. При профессионализме Наима «Самурая», пытаться выиграть у него за счёт физики - это глупо. Но он отчаянно пробовал это сделать. Я не думаю, что «Кратос» сможет меня чем-то удивить. Он мощный, жёсткий, вперёд прущий, удары тяжелые, банка есть. Всё что я хочу - это снести его голову.

Этот реванш для меня ничего не значит… Ну, может лукавлю и в глубине души он что-то значит, но это не то, из-за чего не буду спать ночами. Просто выйду на бой, обстучу ему корпус, разобью голову и буду ставить свои условия для реванша. Позволю со мной подраться только если он пройдёт несколько боёв. Сам в это время буду в других категориях буйствовать», - заявил «Алый зверь».

Напомним, что первая встреча «Алого зверя» и «Кратоса» состоялась на турнире TOP DOG 12. Поединок закончился досрочной победой «Кратоса» в первом раунде.