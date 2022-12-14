«Регбист» и Тарасов зажгут огни. TOP DOG проведет заключительный турнир в уходящем году

Со-главным событием вечера станет бой за вакантный перстень в лёгком весе между временным чемпионом лиги Исой «Тандовским» Исаевым и Кантемиром Калажоковым. Калажоков, который дебютировал в TOP DOG в июле 2022-го года, выступит на четвёртом турнире подряд. В лиге он провёл 3 боя и одержал 3 победы. Исаев, в составе «Баку Файерс» дошедший до финала Всемирной боксерской серии WSB, в TOP DOG имеет 5 побед и 1 поражение.
Третьим по важности событием станет долгожданный реванш между Сергеем «Кратосом» Калининым и Суламбеком «Алым зверем» Шахгериевым. Полуфиналист Гран-При Fight Nights против полуфиналиста Гран-При ACB Young Eagles. Первая встреча спортсменов состоялась на турнире TOP DOG 12 и закончилась в первом раунде досрочной победой Калинина. Шахгериев был недоволен ранней остановкой поединка и настаивал на реванше, который, в итоге, получил.
Также в мэйн-ивенте Чингис «Хан» Салбырын и Шариф «Басмач» Шарипов определят первого чемпиона TOP DOG в легчайшем весе, а бывший чемпион в среднем весе Максим «ВДВ» Фёдоров встретится с Александром «Севером» Севериным.
Состав участников турнира
1. Владислав «СВД» Вайгель - Александр «Питбуль» Татарский
2. Семён «Диаз» Лебедев - Максим «Мако» Савушкин
3. Данила Пряхин - Андрей «Веном» Борисов
4. Александр «Жесткий» Великдус - Умар «Костолом» Муртазалиев
5. Наби «Ганнибал» Гаджиев - Павел Шелест
6. Мурад «Дедок» Арцулаев - Николай «Колин Варвар» Горбунов
7. Денис «Кипяток» Тюстюбаев - Иса «Палач» Бегаев
8. Максим «ВДВ» Федоров - Александр «Север» Северин
9. Чингис «Хан» Салбырын - Шариф «Басмач» Шарипов
10. Суламбек «Алый зверь» Шахгириев - Сергей «Кратос» Калинин
11. Кантемир Калажоков - Иса «Тандовский» Исаев
12. Артем Тарасов - Данил «Регбист» Алеев
Начало турнира в 20:00. Увидеть трансляцию можно будет на телеканале UDAR.