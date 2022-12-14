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«Рада, что снова выйду в клетку». Диана Авсарагова прокомментировала поединок с Алехандрой Лара

Российский боец Bellator Диана Авсарагова прокомментировала свой очередной поединок в рамках американского промоушена.
«Рада, что снова выйду в клетку». Диана Авсарагова прокомментировала поединок с Алехандрой Лара
14 декабря 2022 14:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Дианы Авсараговой

«Я рада, что мой бой официально анонсирован, я буду драться с Алехандрой Лара. Это спортсменка из Колумбии. Наш бой состоится 4 февраля на турнире Bellator 290. В этом карде будет драться Федор Емельяненко и Вадим Немков. Сейчас я активно готовлюсь и набираю форму, работаю именно под Лару. Это бьющая спортсменка с хорошим грэпплингом. Она идет на серии поражений, а это значит, что бой со мной станет для нее дополнительной мотивацией. Я понимаю, что терять ей особо нечего и настраиваюсь на тяжелое противостояние, а еще я очень рада, что снова смогу выйти в клетку Bellator».

Bellator

Поединок состоится 4 февраля в США, в рамках турнира Bellator 290. Напомним, что в главном бою турнира Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером.

Алехандро Дара в последнем поединке уступила Иларе Джоанн единогласным решением судей. На ее счету девять побед и шесть поражений.

Диана Авсарагова в последнем бою победила Киру Батара единогласным решением судей. На ее счету пять побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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«Рада, что снова выйду в клетку». Диана Авсарагова прокомментировала поединок с Алехандрой Лара
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