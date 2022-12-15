Российское противостояние, но с другими флагами. Царукян будет драться с Исмагуловым

Нас ожидает чисто российское противостояние, но Арман Царукян выступает под флагом Армении, а Дамир Исмагулов выходит с флагом Казахстана. Оба бойца прошли любительскую карьеру в Союзе ММА России, но в сборную команду так и не попали, но смогли успешно начать путь в профессионалах.

Нам предстоит увидеть классическое противостояние борца и ударника. Арман Царукян предпочитает делать акцент на борьбу, а Дамир Исмагулов любит драться в стойке. Арман физически крупнее и сильнее, но гораздо медленнее.

Когда Исмагулов дрался по правилам любительского ММА, то испытывал проблемы в боях с борцами, если сказать проще, то они его просто залеживали, но с переходом в UFC он полностью закрыл этот вопрос, научившись очень грамотно защищаться от переводов в партер. Сейчас он идет на серии из девятнадцати побед к ряду и не собирается проигрывать. Царукян довольно опасен, но бой с Матеушем Гамротом показал, что в его борьбе есть серьезные пробелы. Исмагулов будет этим пользоваться. Кстати, Арман будет стараться закрыть прошлое поражение и полетит вперед с первых минут.

Бой будет интересным, но не стоит ожидать его досрочного завершения. Это будет тактическое противостояние.

Арман Царукян в последнем поединке уступил Матеушу Гамроту единогласнм решением судей. На его счету восемнадцать побед и три поражения.

Дамир Исмагулов в последнем бою победил Гурама Катателадзе раздельным судейским решением. В его активе двадцать четыре победы и одно поражение.