Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Обсуждение боя Майами и Тигиева

Известный певец Олег Майами решил разрешить свой конфликт с Георгием Тигиевым, который начался на футбольной Медиалиге, где Олег представлял команду «На Спорте», а Тигиев - Broke Boys. Георгий вступился за президента своей команды, когда Олег напал на него. История тянется уже на протяжении полугода и наконец сможет решиться в октагоне «Наше Дело».

Фарид «Фара» Ядуллаев вновь возвращается в клетку «Наше Дело». Он будет драться в октагоне против Тимура Мстояна. Конфликт бойцов начался ещё с лета, когда «Фара» только подписал контракт с лигой «Наше Дело». Между бойцами произошла стычка на улице, в процессе которой был разбит нос Ядуллаева, и спортсмены приняли решение разобраться в рамках правил октагона.

В главном бою вечера столкнутся Дамил Шарафутдинов и Артуш Саркисян. Бой пройдет за временный пояс чемпиона организации, благодаря которому победитель сможет бросить вызов чемпиону лиги «Наше Дело» Вагабу Вагабову. Дамил выиграл Гран-При тяжеловесов и ярко заявил о себе. Артуш уже долгое время выступает в лиге и претендует на пояс сильнейшего в тяжелом весе.

Нарек «Пухляш» Симонян в своих последних боях против Михаила Лазутина, известного как Лев Против, и Жени Ершова заканчивал поединки нокаутом досрочно. В этот раз его противником станет Алексей Леденёв, чемпион мира по дзюдо и основатель «Дзюдо со звездами».

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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Дамил Шарафутдинов - Артуш Саркисян

Олег Майами - Георгий Тигиев

Тимур Мстоян - Фарид «Фара» Ядуллаев

Николай Данилов - Хусейн Адамов

Нарек «Пухляш» Симонян - Алексей Леденев