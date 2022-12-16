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Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Обсуждение боя Майами и Тигиева

Выпуски шоу «Наше Дело» продолжаются. Олег Майами против Георгия Тигиева. «Фара» снова в клетке «Наше Дело». Нарек «Пухляш» выступит против Леденева. Шарафутдинов идет к поясу организации в тяжелом весе.
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Обсуждение боя Майами и Тигиева
16 декабря 2022 08:27
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Наше Дело»

Известный певец Олег Майами решил разрешить свой конфликт с Георгием Тигиевым, который начался на футбольной Медиалиге, где Олег представлял команду «На Спорте», а Тигиев - Broke Boys. Георгий вступился за президента своей команды, когда Олег напал на него. История тянется уже на протяжении полугода и наконец сможет решиться в октагоне «Наше Дело».

Фарид «Фара» Ядуллаев вновь возвращается в клетку «Наше Дело». Он будет драться в октагоне против Тимура Мстояна. Конфликт бойцов начался ещё с лета, когда «Фара» только подписал контракт с лигой «Наше Дело». Между бойцами произошла стычка на улице, в процессе которой был разбит нос Ядуллаева, и спортсмены приняли решение разобраться в рамках правил октагона.

В главном бою вечера столкнутся Дамил Шарафутдинов и Артуш Саркисян. Бой пройдет за временный пояс чемпиона организации, благодаря которому победитель сможет бросить вызов чемпиону лиги «Наше Дело» Вагабу Вагабову. Дамил выиграл Гран-При тяжеловесов и ярко заявил о себе. Артуш уже долгое время выступает в лиге и претендует на пояс сильнейшего в тяжелом весе.

Нарек «Пухляш» Симонян в своих последних боях против Михаила Лазутина, известного как Лев Против, и Жени Ершова заканчивал поединки нокаутом досрочно. В этот раз его противником станет Алексей Леденёв, чемпион мира по дзюдо и основатель «Дзюдо со звездами».

Ссылка на выпуск.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Дамил Шарафутдинов - Артуш Саркисян

Олег Майами - Георгий Тигиев

Тимур Мстоян - Фарид «Фара» Ядуллаев

Николай Данилов - Хусейн Адамов

Нарек «Пухляш» Симонян - Алексей Леденев

источник: «Советский спорт»
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