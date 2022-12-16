Нурмагомедов снова будет драться. Где смотреть UFC Vegas 66

В рамках турнира в октагон выйдут сразу три российских бойца. Дамир Исмагулов будет биться с Арманом Царукяном, а Саид Нурмагомедов встретится с Саид-Йокуб Кахрамоновым из Узбекистана. В рамках ивента свой очередной поединок проведет казахский боец Сергей Морозов.
Где смотреть турнир
UFC Vegas 66 состоится в ночь с 17 на 18 декабря.. Все начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 04:20 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Предварительные бои:
Шеянни Влисмас – Кори Маккенн;
Джейк Мэттьюс – Мэттью Сэмелсбергер;
Джулиан Маркес – Дерон Винн;
Саид Нурмагомедов – Саид-Йокуб Кахрамонов;
Рафа Гарсия – Махешат Хайисар;
Ринат Фахретдинов – Брайан Баттл;
Давид Дворак – Манель Капе;
Сергей Морозов – Джорни Ньюсон.
Основной кард:
Джаред Каннонье – Шон Стрикленд;
Арман Царукян – Дамир Исмагулов;
Амир Альбази – Алессандро Коста;
Алекс Касерес – Джулиан Эроса;
Дрю Добер – Бобби Грин;
Михал Олексейчук – Коди Брандейдж.