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Нурмагомедов снова будет драться. Где смотреть UFC Vegas 66

В ночь с 17 на 18 декабря в США состоится UFC Vegas 66, в главном бою вечера Джаред Канонье подерется с Шона Стриклендом.
Нурмагомедов снова будет драться. Где смотреть UFC Vegas 66
16 декабря 2022 21:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

В рамках турнира в октагон выйдут сразу три российских бойца. Дамир Исмагулов будет биться с Арманом Царукяном, а Саид Нурмагомедов встретится с Саид-Йокуб Кахрамоновым из Узбекистана. В рамках ивента свой очередной поединок проведет казахский боец Сергей Морозов.

Где смотреть турнир

UFC Vegas 66 состоится в ночь с 17 на 18 декабря.. Все начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 04:20 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Предварительные бои:

Шеянни Влисмас – Кори Маккенн;

Джейк Мэттьюс – Мэттью Сэмелсбергер;

Джулиан Маркес – Дерон Винн;

Саид Нурмагомедов – Саид-Йокуб Кахрамонов;

Рафа Гарсия – Махешат Хайисар;

Ринат Фахретдинов – Брайан Баттл;

Давид Дворак – Манель Капе;

Сергей Морозов – Джорни Ньюсон.

Основной кард:

Джаред Каннонье – Шон Стрикленд;

Арман Царукян – Дамир Исмагулов;

Амир Альбази – Алессандро Коста;

Алекс Касерес – Джулиан Эроса;

Дрю Добер – Бобби Грин;

Михал Олексейчук – Коди Брандейдж.

источник: «Советский спорт»
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