Боец ММА Олег Личковаха: Повестку не прислали, но я пошел в добровольцы

— Олег, ты перспективный боец наилегчайшего веса, тебя мобилизовали?

— Началась мобилизация, я подождал неделю, но не попал под неё. Я собрал вещи и на следующий день уехал в Грозный, записываться в добровольцы, в Спецназ Ахмат.

— Твое отношение к гражданам, которые уехали из страны в период частичной мобилизации?

— Ну, кто уехал из России, в такой трудный период для нее, считаю предателями.

В основном же — это артисты, блогеры, которые в грудь себя били, рассказывали как любят родину, всякий ЛГБТ-мусор, панины и ему подобные, список большой. Россия очистится от этого только, а им туда и дорога, в Европу. Слава Богу, в моем окружении нет таких, кто собрал вещи и уехал за границу, избегая мобилизации.

Источник фото: личный архив Олега Личковаха

— Как обстановка на твоем участке фронта?

— Обстановка постоянно меняется, у нас грамотные командиры, которые все просчитывают на два шага вперёд, грамотно управляют личным составом, поэтому мы несём минимум потерь, а враг максимум. Много наемников из Польши и другого европейского сброда.

Источник фото: личный архив Олега Личковаха

В статистике Олега Личковаха восемнадцать побед и шесть поражений.