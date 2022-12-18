Нурмагомедов задушил соперника. Результаты турнира UFC Vegas 66

Боец ММА Олег Личковаха: Повестку не прислали, но я пошел в добровольцы

Крайний раз Олег выходил в октагон в июле, сейчас у него другие бои. Российский боец ММА поделился с «Советским спортом» своим мнением об уклонистах и рассказал о своей новой деятельности в зоне СВО.