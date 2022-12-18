Нурмагомедов задушил соперника. Результаты турнира UFC Vegas 66

Победа Нурмагомедова
Саид Нурмагомедов провел очень непростой поединок. Саид-Йокуб Кахрамонов дал хороший бой, но опыт россиянина сделал свое дело. Нурмагомедов провел удушающий прием во втором раунде.
ФОТО: MMA Junkie
Царукян против Исмагулова
Бой прошел всю дистанцию и получился довольно скучным. Царукян, как мы и предполагали, сделал акцент на борьбу, залеживая Исмагулова в каждом раунде. По итогам поединка судьи отдали победу Арману Царукяну единогласным решением.
ФОТО: MMA Junkie
Победа Фахретдинова
Ренат Фахретдинов одержал вторую победу в рамках UFC, одолев Брайэна Баттла единогласным решением судей.
Технические результаты турнира
Предварительный кард:
Сергей Морозов победил Джурни Ньюсона единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Манель Кейпе победил Дэвида Дворака единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Ринат Фахретдинов победил Брайэна Баттла единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27)
Рафа Гарсия победил Махешата единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Саид Нурмагомедов победил Саид-Йокуба Кахрамонова удушающим приёмом во втором раунде;
Мэттью Семелсбергер победил Джейка Мэттьюса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Кори МакКенна победила Шаен Влисмас единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Главный кард:
Михал Олексейчук победил Коди Брандэйджа техническим нокаутом в первом раунде;
Дрю Добер нокаутировал Бобби Грина во втором раунде;
Алекс Касэрес победил Джулиана Эросу техническим нокаутом в первом раунде;
Амир Альбази нокаутировал Алессандро Косту в третьем раунде;
Арман Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Джаред Каннонир победил Шона Стрикланда раздельным решением судей (49-46, 46-49, 49-46).