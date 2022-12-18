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Нурмагомедов задушил соперника. Результаты турнира UFC Vegas 66

В США состоялся очередной ивент UFC. В главном противостоянии вечера Джаред Канонир победил Шона Стрикленда раздельным решением судей.
Нурмагомедов задушил соперника. Результаты турнира UFC Vegas 66
18 декабря 2022 11:47
автор:
автор фото: MMA Junkie

Победа Нурмагомедова

Саид Нурмагомедов провел очень непростой поединок. Саид-Йокуб Кахрамонов дал хороший бой, но опыт россиянина сделал свое дело. Нурмагомедов провел удушающий прием во втором раунде.

MMA Junkie

ФОТО: MMA Junkie

Царукян против Исмагулова

Бой прошел всю дистанцию и получился довольно скучным. Царукян, как мы и предполагали, сделал акцент на борьбу, залеживая Исмагулова в каждом раунде. По итогам поединка судьи отдали победу Арману Царукяну единогласным решением.

ФОТО: MMA Junkie

Победа Фахретдинова

Ренат Фахретдинов одержал вторую победу в рамках UFC, одолев Брайэна Баттла единогласным решением судей.

Технические результаты турнира

Предварительный кард:

Сергей Морозов победил Джурни Ньюсона единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Манель Кейпе победил Дэвида Дворака единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Ринат Фахретдинов победил Брайэна Баттла единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27)

Рафа Гарсия победил Махешата единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Саид Нурмагомедов победил Саид-Йокуба Кахрамонова удушающим приёмом во втором раунде;

Мэттью Семелсбергер победил Джейка Мэттьюса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Кори МакКенна победила Шаен Влисмас единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Главный кард:

Михал Олексейчук победил Коди Брандэйджа техническим нокаутом в первом раунде;

Дрю Добер нокаутировал Бобби Грина во втором раунде;

Алекс Касэрес победил Джулиана Эросу техническим нокаутом в первом раунде;

Амир Альбази нокаутировал Алессандро Косту в третьем раунде;

Арман Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Джаред Каннонир победил Шона Стрикланда раздельным решением судей (49-46, 46-49, 49-46).

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