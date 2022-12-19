Арутюнян: «Бойцовское реалити «Путь бойца», Уайту есть чему поучиться в России»

«Когда мы строили концепцию эксклюзивного бойцовского реалити-шоу для RUTUBE, я долго мониторил рынок и не только наш российский. Сразу вспомнил как Дана Уайт для западной аудитории запустил реалити «Ultimate Fighter» и на тот момент у него получилось привлечь внимание зрителя. Сейчас после выхода «Пути бойца» могу сказать, что Уайту есть чему поучиться в России. Это касается и справедливости судейских решений в UFC и производства развлекательного контента. Задачей проекта было превратить спортивное шоу в настоящее реалити телевизионного формата, которое будет интересно смотреть даже тем, кто не является фанатом ММА. Индустрия спортивных развлечений в нашей стране продолжает развиваться и набирать обороты, а в каких-то моментах мы давно стали опережать запад». - заявил Арутюнян.

В шоу в качестве наставников приняли участие не только эксперты и звезды из мира единоборств, но и медийные личности из сферы шоу-бизнеса такие как - телеведущий Дмитрий Губерниев, и актер театра и кино Дмитрий Дюжев.

20 бойцов со всех уголков России будут бороться за 5 миллионный контракт с бойцовской лигой «Наше Дело». В конце каждой серии проект будет покидать худший из участников - по итогу испытаний.