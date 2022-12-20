Влад Демин: Анкалаев не будет меняться ради UFC

— Влад, расскажи о твоем участии в проекте промоушена «Наше Дело»

— Это реалити шоу Путь бойца. Изначально идея пришла Артуру Арутюняну. С этим проектом он прошел большой путь и сейчас эта идея кристаллизовалась в получившийся продукт. 14 декабря на RUTUBE вышла первая серия реалити-шоу. В этом шоу я был одним из ведущих, со мной работал Артур Арутюнян и прекрасная Ольга Петрикова. Все получилось прекрасно, я впервые столкнулся с таким количеством мата. Ребята приехали как вурдалаки, все с разных регионов России, но с бойцовским опытом.

— Как ты оцениваешь их уровень?

— Он разный, есть двукратный чемпион России по карате, рукопашники. Любительский уровень есть у всех.

— В чем заключается смысл шоу?

— В каждой серии выбывает один участник. Сначала их 20, потом станет 10 и в каждой серии будет выбывать еще один. У участников будет множество испытаний, это не только спортивные, но и психологические, актерские. Это не только спорт, но и развлечение. Если бы там не было мата, то данный проект мог смело претендовать на телеканал ТНТ. Я смеялся, но это Дом-2, только с бойцами-мужиками, которые понимают, что для них это социальный лифт. Победитель реалити получит 5 миллионов рублей. Представьте, где еще парень с региона может заработать такие деньги? Может, конечно, Баста нам подскажет?

Источник фото: социальная сеть Владислава Демина

— В ММА есть негативная тенденция по отношению к нашим спортсменам, PFL вывели наших ребят из состава гран-при, отменили эфиры для нас, а потом поняли, что их больше никто не смотрит и вернули их. BELLATOR тоже запретили трансляцию, выход с российским флагом, а теперь Анкалаева засудили в UFC, как ты оценишь всю сложившуюся ситуацию?

— Начну с Анкалаева, говорят, что его засудили, или обокрали. Я смотрел интервью Камила Гаджиева и он сказал, что согласен, что Анкалаева засудили, но не обокрали.

Дана Уайт, понимая, что этот бой скучен (он сам так сказал) и не перспективен в плане монетизации, имеет право не отдать победу бойцу, который не показал все свои сильные стороны.

Возьмем Волк Хана, сейчас я говорю о дагестанцах, которые четко могут ответить за свои слова перед земляками, это очень важно. Волк Хан говорит, что он знает Анкалаева, видит в нем потрясающий уровень интеллектуального бойца, но то, что он сделал в чемпионском бою — он не сделал ничего! Думаю, он знает, что говорит.

Это решение продиктовано исключительно деньгами. Дана Уайт — это не про политику.

— Я много лет говорил Анкалаеву, что он должен быть более активен в медийном плане, но он этого не сделал… Влад Демин и Магомед Анкалаев. Автор фото: социальная сеть Владислава Демина

— Человека не исправишь, а зачем ждать от яблони, чтобы она приносила грушу? Магомед Анкалаев — очень культурный и интересный парень, мне он нравится именно за это. У него очень интеллектуальные бои, но они не яркие, как у Федора Емельяненко. Индустрия ММА — это шоу, которое требует ярких и бескомпромиссных поединков.

Получается вот так. Анкалаев заслужил титульный бой. Считаю, что он его и выиграл. Да, не зрелищно, но стратегически правильно.

— Что дальше? Реванш?

— Уайт сказал, что никакого реванша. Его разыграют другие, он же сказал, что шанс был дан, но им не воспользовались. Они не оправдали его финансовых ожиданий. Анкалаев еще завоюет свой титул. Нужны более зрелищные бои и досрочные финиши. Медийней он не станет, это очень психологически устойчивый спортсмен. Меняться ради UFC он не будет.

— Оцени российское ММА в нынешний период

— Какая-то стагнация. Профессиональное ММА качнулось в сторону поп-ММА. Все идет к шоу. Федор Емельяненко сделал ММА официальным видом спорта, сейчас он снова превращается в бои без правил, отдельные промоутеры меняют правила. Все идет обратно и сваливается в яму. Нет контроля.

— Понятно, что спорт вне политики, нам так говорили. Должны спортсмены лезть в политику, выражать свое мнение?

— Никто и ничего не обязан. Если есть внутренняя потребность, желание огласить свою позицию, то это нужно делать и не смотреть ни на кого. Если нет, то нет. Нужно быть самим собой, вымучивать не надо. Не выносил — не рождай. Хочешь — говори. После боя, до боя, все не важно. Под позицией должна быть опора, ее нужно обосновать.

— Тебе не кажется, что нужно создавать свое?

— Возможно. Спорт идет по этому пути. Нам нужно с кем-то соревноваться. Нужен соревновательный аспект. Совсем потихоньку, но в большой спорт мы вернемся.

Нас изолировали. Сейчас нужно находить союзные государства. Нам нужно находить противника, даже не противника, а спарринг-партнера.