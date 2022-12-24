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Со сцены на ринг: мастер-класс от Дмитрия Дюжева и неожиданная ничья в шоу «Путь бойца» на RUTUBE

Второй эпизод приносит новые интриги и яркие столкновения: сколько участников дойдет до финала?
Со сцены на ринг: мастер-класс от Дмитрия Дюжева и неожиданная ничья в шоу «Путь бойца» на RUTUBE
24 декабря 2022 18:41
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

После первых испытаний в проекте осталось всего десять участников, но, по правилам шоу, контракт на 5 млн с поп-ММА лигой «Наше дело» сможет получить только один из них.

Не успели бойцы отдохнуть от соревнований в песчаном карьере, как автобус уже везет их в самое сердце Москвы, для выступления на театральной сцене. В поп-ММА важно не только иметь хорошую физическую форму, но и обладать харизмой, а также владеть ораторским искусством.

Для этого Дмитрий Дюжев устроил парням испытание в формате мастер-класса, чтобы прокачать их артистизм. Но даже в битве рифм и строф нашлось место для неожиданных признаний и конфликтов. Второе испытание совместило в себе шашки и бокс, и здесь бойцам пришлось нелегко. Неожиданная ничья Витала Павловского и Вартана Геворкяна обескуражила ведущих: парни дрались настолько отчаянно, что Ольга Петрикова попросила остановить бой, но бокс есть бокс.

По итогам прошлого дня лучшим участником соревнований стал Александра Коваленко. И теперь у него есть заветный жетон, которым он может спасти от выбывания одного из кандидатов. Использует ли жетон Александр Коваленко, на что готов пойти Витал Павловский ради животных и кто из парней лучше всего выступил на сцене?

Смотрите в новом выпуске шоу «Пусть бойца» — прямо сейчас на RUTUBE!

источник: «Советский спорт»
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Со сцены на ринг: мастер-класс от Дмитрия Дюжева и неожиданная ничья в шоу «Путь бойца» на RUTUBE
Второй эпизод приносит новые интриги и яркие столкновения: сколько участников дойдет до финала?
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