Махачев и Емельяненко. Главные победы и разочарования уходящего года в отечественном ММА

Ислам Махачев

Наиболее значимая победа для России. Он стал чемпионом UFC в легком весе, задушив Чарльза Оливейру.

Да, победа получилась весь смазанной из-за политической ситуации и с триумфом Хабиба она не сравнится. У этого поединка были не самые большие просмотры в России, люди смотрели несколько иные новости, что понятно и актуально, но победа была и Махачев — самое главное наше достижение в этом году.

Позор Емельяненко

Александр Емельяненко проигрывал весь год по правилам бокса и ММА. Бывший спортсмен подвергался критике и смеху, а его менеджер проявил чудеса наживы, подставляю своего подопечного под любого.

автор фото: социальная сеть Александра Емельяненко

Отдельно хочется отметить и Федора Емельяненко. В этом году он снова возглавил Союз ММА России.

Напомним, что абсолютно фейковая международная федерация любительского ММА IMMAF лишила Россию права участия в международных стартах, действую под диктовку американского правительства.

Емельяненко мог попытаться создать, что-то альтернативное, но делать этого, разумеется, не стал, а «попросил» IMMAF допустить Союз ММА к участию в чемпионате мира...

Неизвестно, что хотел добиться господин Емельяненко и о чем думали его советники, но сборную России, что было очевидно, до соревнований никто не допустил, а осадочек у россиян остался.

автор фото: Союз ММА России

Петр Ян

Экс-чемпион UFC провел два близких боя и проиграл, перестав развиваться. Его полностью просчитали, а его дальнейшие перспективы выглядят весьма туманно.

автор фото: UFC

Отечественные промоушены провели много турниров, но никаких боев, которые реально запомнятся или войдут в историю — просто нет