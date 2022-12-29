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Арутюнян: Шара Буллет порвет всех в UFC

Глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал подписание Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, в UFC.
Арутюнян: Шара Буллет порвет всех в UFC
29 декабря 2022 17:38
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

«Чемпион нашей лиги Шара Буллет официально подписал контракт с UFC. Желаю Шаре побед и успехов на международной арене. Верю в этого война, уверен он порвет всех и получит чемпионский пояс UFC. 2 года назад Шара уже был профессиональным бойцом высокого уровня, но для определенного скачка ему нужен был хайп, я пригласил его в «Наше Дело» и пошло поехало будем все вместе поддерживать Шару и впредь», - рассказал Арутюнян

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, будет выступать в UFC. Об этом со ссылкой на менеджера Али Абдель-Азиза сообщил журналист ESPN Бретт Окамото. У 28-летнего россиянина 17 побед в 17 боях. Отмечается, что Шара Буллет дебютирует в UFC в мае или июне 2023 года, контракт рассчитан на несколько боев.

источник: «Советский спорт»
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