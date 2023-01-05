Поп-ММА на американских максималках. Джейк Пол подписан в PFL

Промоушен PFL в очередной раз доказал свою несостоятельность. Весной прошлого года он отказался от прямых эфиров на территории России по политическим причинам. Российские бойцы были искусственно выведены из состава гран-при, но кульминация настала в конце года. Выяснилось, что трансляции кроме россиян особо никто больше не смотрел. PFL срочно вернулся в Россию, показав финальный турнир. Видимо руководство организации решило как-то поднять просмотры и подписало Джейка Пола…

Боксер или блогер?

Пол знаменит тем, что проводит бои по правилам бокса с легендарными, но уже старыми бойцами. Бои он просто покупает, помогая своим оппонентам обеспечить безбедную старость. По правилам ММА блогер никогда не дрался, предпочитая бокс и вот он становится частью PFL.

Что ожидать от подписания?

Джейк Пол может принять участие в гран-при по правилам ММА. Кстати, разумеется, он уверенно победит, закрыв гонорары всем участникам данного мероприятия. Или же он будет продолжать драться со стариками по правилам бокса, но уже в рамках PFL. Это точно прибавит просмотров для промоушена. Будем надеяться, что нам это не покажут…