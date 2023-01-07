Махачев играет в опасные игры. В случае поражения он потеряет все

Непонятно зачем, но Ислам Махачев повелся на авантюру президента UFC Даны Уайта и согласился на этот абсолютно ненужный бой, который пройдет в Австралии, а это значит, что надо побеждать только досрочно.

В подготовке Алексу Волкановски помогает Майрбек Тайсумов, имитирую борьбу Махачева. Поняли? Я тоже смеялся… Как ударник Тайсумов может имитировать базового борца? Все это звучит довольно глупо, но бой будет еще более глупее.

Если Волкановски проиграет, то никто не скажет и слова. Парень поднялся на категорию выше и встрял чемпиону, а вот поражение Махачева просто сделает его посмешищем. Никакие деньги этого не стоят.

Дана Уайт хочет поднять упавшие просмотры, но не понимает, что просто спорт стал интересовать людей значительно меньше и их можно понять.

В любом случае, 12 февраля нас ожидает бесполезное, но историческое противостояние. Идут слухи о полном уходе Хабиба Нурмагомедова из ММА, непонятно будет ли он в углу Ислама в этот день.

В статистике Ислама Махачева двадцать три победы и одно поражение.

В статистике Алекса Волкановски двадцать пять побед и одно поражение.