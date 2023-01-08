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Хабиб Нурмагомедов окончательно покинул индустрию? Последствия его решения

Стало известно, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно решил уйти из ММА. Мы рассуждаем о последствиях.
Хабиб Нурмагомедов окончательно покинул индустрию? Последствия его решения
08 января 2023 23:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Начнем с того, что сам Хабиб не сказал ничего конкретного, а все разговоры пошли от поста его друга Шамиля Завурова, который анонсировал уход легенды из индустрии. Хорошо, пусть так, логика есть. Теперь у команды Хабиба есть новый чемпион — Ислам Махачев, именно он и будет нести всю ответственность за команду. При всем уважении, но Махачев не обладает авторитетам Хабиба, не медиен, все эти функции он не потянет.

Eagle FC

Хабиб выстрелил с этим промоушеном, построил арену в США и добился весомых результатов. О нем стали писать топовые американские СМИ, делая это абсолютно бесплатно. Ничего подобного не смог добиться ни один российский промоушен. Потом Eagle стал проводить турниры в странах средней Азии и превратился в междоусобную борьбу между представителями азиатских республик бывшего СССР, что убило интерес россиян и фанатов ММА в других странах. Если Нурмагомедов окончательно отходит от дел, то про эту организацию можно смело забыть.

Команда Хабиба

Если Нурмагомедов перестанет решать вопросы представителей своей команды, то многих просто перестанут продвигать. Одним из первых уволят Зубайру Тухугова, который держится в UFC лишь из-за Хабиба, проводя максимум один бой в год. Влияние Махачева тут не поможет.

Хабиб ведет или вел очень много проектов, в них вовлечено достаточно людей и его уход выглядит весьма странным и не очень правильным. Давайте будем откровенными, но вся его индустрия просто рухнет, без него она не стоит ничего!

источник: «Советский спорт»
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