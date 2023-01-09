АСА против Bellator. ТОП-3 факта, которые докажут, что этого не будет

«В американской лиге Bellator наконец пришли к тому, о чем я говорю давно!», - гласит заявление Хасиева, опубликованное в соцсетях лиги. «Это бои «стенка на стенку» между лучшими лигами ММА мира! Только вот Скотт Кокер и Со выбрали слишком легкий путь, сразившись с Rizin. Что из этого вышло, мы увидели – японский промоушен выступил в роли статиста и уступил со счетом «0-5». Если честно, то я так и не понял, в чем идея этой встречи, не было никакой интриги изначально. Но, главное, что лед тронулся и теперь Bellator, окрыленный своим «успехом», бросает вызовы всем остальным лигам», - заявил Майрбек Хасиев.

Факт №1. Отсутствие общей площадки

Места для такого события просто нет. Bellator не сунется в Россию, а АСА не дадут провести турнир в США. Получается замкнутый круг и отсутствие реального места проведения турнира.

Факт №2. Конкуренция

АСА смело составит конкуренцию в каждом весе, но точно уступит в тяжелом. Хотя, Федор Емельяненко в подобном турнире драться не станет и тогда силы будут примерно равны, что явно не устроит руководство Bellator.

Факт №3. Антироссийская позиция президента Bellator

Скотт Кокер — известный русофоб, он запретил проводить трансляции своих турниров на территории России, запретил российским бойцам выходить под национальным флагом. В его промоушене полноценно уживается лишь Федор Емельяненко, который нужен организации для закрытия билетной программы на турнирах в США. Кокер точно не будет иметь никаких дел с нашими организациями и это главный факт, который не позволит подраться стенка на стенку.