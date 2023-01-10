Брат Хабиба в деле. Где смотреть первый турнир UFC

В рамках предстоящего турнира выступит два россиянина: Роман Копылов и Умар Нурмагомедов
Где смотреть UFC Fight Night 217
Турнир стартует 15 декабря в 00:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 03:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Главный кард:
Нассурдин Имавов – Шон Стрикленд
Дэн But – Дэймон Джексон
Роман Копылов – Пунахеле Сориано
Кетлин Виейра – Ракель Пеннингтон
Умар Нурмагомедов – Раони Барселос
Предварительные бои:
Клаудио Рибейро – Абдул Разак Альхассан
Матеуш Ребецки – Ник Фиоре
Джавид Башарат – Матеус Мендонка
Аллан Насименто – Карлос Эрнандес
Исаак Дулгарян – Дэн Аргуэта
Чарльз Джонсон – Джимми Флик
Присцилла Качоэйра – Сиджара Юбэнкс