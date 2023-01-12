Макгрегор может вернуться в бои с громким поединком

Возвращение Конора Макгрегора всегда ожидает все мировое ММА-сообщество. Он может быть не готовым к бою, не тренироваться, но это событие будет максимально интересным. Ходит много слухов о его будущем сопернике. Нет, это точно не Арман Царукян, такого шанса он пока не заслужил.

Сейчас речь идет о Майкле Чендлере и это будет действительно круто!

Майкл Чендлер — это бывший чемпион Bellator в легком весе, который продолжает держаться в топе UFC. Для Конора он стилистически очень удобен — базовый ударник! Есть еще нюанс, Чендлер много пропускает и любит порубиться в стойке, а это стезя Макгрегора. Конечно, Конору может и прилететь, тут как получится, но шансов у него достаточно. Борьбы тут не будет. Плюс, Чендлер имеет большую фанатскую базу и умеет неплохо говорить, что поднимет рейтинг боя до нужных высот.

Если ирландец одолеет его, то может смело претендовать на титульный бой с Исламом Махачевым, если только россиянин не уступит Алексу Волкановски.

Имя Макгрегора говорит само за себя, он может вновь стать чемпионом UFC в этом году.

Президенту UFC Дане Уайту очень нужны громкие бои и медийный чемпионы. Можем не сомневаться, что если Конор решит полностью сфокусироваться на ММА, то Уайт сделает все, чтобы ирландец снова надел на себя чемпионский пояс, а может и не один.

Поединок Макгрегора и Чендлера может состояться ранней весной.

В статистике Конора Макгрегора двадцать две победы и шесть поражений.

В статистике Майкла Чендлера двадцать три победы и восемь поражений.