Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Юрий Рябой против Шамиля Галимова

Али Хейбати, брат Мохаммада «Персидского Дагестанца» Хейбати, впервые появится в октагоне «Наше Дело». Его противником будет ветеран смешанных единоборств Алексей Прокофьев, тренер Артема Тарасова. Конфликт между бойцами развивается уже давно, и наконец они готовы поставить в нем точку и решить все вопросы в клетке.

Юрий Ассириец Рябой продолжает двигаться в лиге «Наше Дело». На этот раз его противником станет сам Шамиль «Пахан» Галимов. Яркое медийное лицо, которое нашумело во многих лигах, в противовес сильному и харизматичному Рябому, который одолел профессионального бойца Алексея Махно.

Магомед Нальгиев и Герман Скобенко устроили настоящее шоу на обсуждении своего боя. Бойцы настолько раззадорили публику в лучших канонах поп-ММА, что ожидания от их противостояния возрастают в разы.

Уже скоро в октагоне сможет разрешится очередной конфликт и будет показан один из красивейших спортивных боев. Омар Айдемиров, участник сильнейшего Гран-При тяжеловесов, будет драться в будущем карде с начинающим бойцом и студентом актерского факультета Кириллом Антоновым. Обсуждение между соперниками прошло на взаимном уважении, поэтому и бой обещает быть на должном уровне.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/nashe-delo-zhestkaya-potasovka-skobenko-inalgieva/

Состав участников турнира

Юрий «Ассириец» Рябой - Шамиль «Пахан» Галимов

Али Хейбати - Алексей Прокофьев

Абильдин Евгений - Женя Ершов

Магомед Нальгиев - Герман Скобенко

Омар Айдемиров - Кирилл Антонов