World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Юрий Рябой против Шамиля Галимова

Выпуски шоу «Наше Дело» продолжаются уже в новом году. В главном бою вечера столкнутся Юрий Рябой и Шамиль Галимов. Али Хейбати впервые выступит в октагоне против Алексея Прокофьева. Женя Ершов будет биться с Женей Хулиганом.
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Юрий Рябой против Шамиля Галимова
13 января 2023 00:34
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Али Хейбати, брат Мохаммада «Персидского Дагестанца» Хейбати, впервые появится в октагоне «Наше Дело». Его противником будет ветеран смешанных единоборств Алексей Прокофьев, тренер Артема Тарасова. Конфликт между бойцами развивается уже давно, и наконец они готовы поставить в нем точку и решить все вопросы в клетке.

Юрий Ассириец Рябой продолжает двигаться в лиге «Наше Дело». На этот раз его противником станет сам Шамиль «Пахан» Галимов. Яркое медийное лицо, которое нашумело во многих лигах, в противовес сильному и харизматичному Рябому, который одолел профессионального бойца Алексея Махно.

Магомед Нальгиев и Герман Скобенко устроили настоящее шоу на обсуждении своего боя. Бойцы настолько раззадорили публику в лучших канонах поп-ММА, что ожидания от их противостояния возрастают в разы.

Уже скоро в октагоне сможет разрешится очередной конфликт и будет показан один из красивейших спортивных боев. Омар Айдемиров, участник сильнейшего Гран-При тяжеловесов, будет драться в будущем карде с начинающим бойцом и студентом актерского факультета Кириллом Антоновым. Обсуждение между соперниками прошло на взаимном уважении, поэтому и бой обещает быть на должном уровне.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/nashe-delo-zhestkaya-potasovka-skobenko-inalgieva/

Состав участников турнира

Юрий «Ассириец» Рябой - Шамиль «Пахан» Галимов

Али Хейбати - Алексей Прокофьев

Абильдин Евгений - Женя Ершов

Магомед Нальгиев - Герман Скобенко

Омар Айдемиров - Кирилл Антонов

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Юрий Рябой против Шамиля Галимова
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Юрий Рябой против Шамиля Галимова
Выпуски шоу «Наше Дело» продолжаются уже в новом году. В главном бою вечера столкнутся Юрий Рябой и Шамиль Галимов. Али Хейбати впервые выступит в октагоне против Алексея Прокофьева. Женя Ершов будет биться с Женей Хулиганом.
13.01.2023 00:34
ММА
автор: Антон Купреченков
Макгрегор может вернуться в бои с громким поединком
Макгрегор может вернуться в бои с громким поединком
Все больше разговоров о скором возвращении в UFC чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
12.01.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Брат Хабиба в деле. Где смотреть первый турнир UFC
Брат Хабиба в деле. Где смотреть первый турнир UFC
15 января в США пройдет первый турнир UFC в этом году. В рамках турнира свой очередной поединок проведет Умар Нурмагомедов.
10.01.2023 20:07
ММА
автор: Антон Купреченков
АСА против Bellator. ТОП-3 факта, которые докажут, что этого не будет
АСА против Bellator. ТОП-3 факта, которые докажут, что этого не будет
Руководство международной лига АСА предложило американскому промоушену Bellator сразиться стенка на стенку, но мы уверяем, что такое противостояние просто не состоится.
09.01.2023 23:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Хабиб Нурмагомедов окончательно покинул индустрию? Последствия его решения
Хабиб Нурмагомедов окончательно покинул индустрию? Последствия его решения
Стало известно, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно решил уйти из ММА. Мы рассуждаем о последствиях.
08.01.2023 23:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Махачев играет в опасные игры. В случае поражения он потеряет все
Махачев играет в опасные игры. В случае поражения он потеряет все
12 февраля в Австралии Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски.
07.01.2023 22:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Поп-ММА на американских максималках. Джейк Пол подписан в PFL
Поп-ММА на американских максималках. Джейк Пол подписан в PFL
Стало известно, что скандальный блогер-боксер Джейк Пол стал частью американского промоушена PFL, но непонятно, что он будет там делать?
05.01.2023 23:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Арутюнян: Шара Буллет порвет всех в UFC
Арутюнян: Шара Буллет порвет всех в UFC
Глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал подписание Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, в UFC.
29.12.2022 17:38
ММА
автор: Антон Купреченков
Махачев и Емельяненко. Главные победы и разочарования уходящего года в отечественном ММА
Махачев и Емельяненко. Главные победы и разочарования уходящего года в отечественном ММА
Сегодня подводим итоги для российских бойцов, которые дрались в течении года по правилам ММА.
29.12.2022 15:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Со сцены на ринг: мастер-класс от Дмитрия Дюжева и неожиданная ничья в шоу «Путь бойца» на RUTUBE
Со сцены на ринг: мастер-класс от Дмитрия Дюжева и неожиданная ничья в шоу «Путь бойца» на RUTUBE
Второй эпизод приносит новые интриги и яркие столкновения: сколько участников дойдет до финала?
24.12.2022 18:41
ММА
автор: Антон Купреченков
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика