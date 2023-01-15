Нурмагомедов и Копылов начали год с побед. Результаты турнира UFC Vegas 67

Российские бойцы Роман Копылов и Умар Нурмагомедов начали бойцовский год с уверенных и ярких побед. Роман Копылов финишировал Пунахеле Сориано техническим нокаутом во втором раунде, а Умар Нурмагомедов оформил свой первый нокаут в UFC, одолев Раони Барселоса в первом раунде.
Технические результаты турнира UFC Vegas 67
- Шон Стрикленд победил Насурдина Имавова единогласным судейским решением
- Дэн Иге победил Дэймона Джексона нокаутом во втором раунде
- Роман Копылов победил Пунахеле Сориано техническим нокаутом во втором раунде
- Ракель Пеннингтон победила Кэтлин Виейру раздельным судейским решением
- Умар Нурмагомедов победил Раони Барселоса нокаутом в первом раунде
- Абдул Разак Альхассан победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде
- Матеуш Ребецки победил Ника Фьора единогласным судейским решением
- Джавид Башарат победил Матеуса Мендонка единогласным судейским решением
- Аллан Насцименто победил Карлоса Эрнандеса удушающим приемом в первом раунде
- Дэн Аргуета победил Ника Агирра единогласным судейским решением
- Чарльз Джонсон победил Джимми Флика техническим нокаутом в первом раунде
источник: «Советский спорт»