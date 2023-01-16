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Нганну набивает себе цену, а Hardcore просто пиарится

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну покинул организацию и стал свободным агентом. Так ли это?
Нганну набивает себе цену, а Hardcore просто пиарится
16 января 2023 15:57
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Фрэнсис Нганну ушел в свободное плавание. Чемпион давно говорил о своем уходе, ему были нужны более выгодные условия контракта, видимо он их не получил.

Реальность или блеф?

Очень сомнительно, что Фрэнсис перейдет в другую лигу… В какую? Bellator — смешно. PFL — еще смешнее. Про российские промоушены даже говорить нет смысла.

Чемпион посмотрит предложения и вернется в UFC для боя с Джоном Джонсом, запросив космический гонорар, а Дана Уайт с радостью примет его решение.

Надеяться на переход Нганну в другой промоушен точно не стоит.

Один раз

Самый сильный тяжеловес планеты может подраться по правилам бокса или где-то в другой организации, но это будет разовая акция, а иначе промоушен просто разориться.

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов в очередной раз осуществил пиар-шаг, пригласив в свой промоушен Фрэнсиса Нганну и пообещав ему три миллиона долларов за бой с чемпионом лиги Сосланом Асбаровым. Разумеется, Нганну никогда не слышал о таком человеке и драться с ним не станет, а иначе его статус будет просто обесценен. Вся эта акция является пиаром организации, такого боя не будет. Нганну вернется в UFC примерно весной.

источник: «Советский спорт»
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