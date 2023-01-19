Если Ян не включится, то проиграет Двалишвили и его уволят из UFC

Оба бойца ругались длительный период, Мераб Двалишвили конфликтовал с Петром Яном на почве Алджамейна Стерлинга, который дружит с грузинским-американцем. Двалишвили прошелся по Яну и рассуждал о России, да, звучит смешно, но он это делал, пытался, а потом они помирились. Теперь же будут драться.

Расклады на бой

Эмоциональное состояние Петра Яна вызывает много вопросов. Он стал слишком добрым, потеряв в последних боях бойцовскую злость. Петр всегда выходил под флагом России, может слова Двалишвили его разозлят? Хотелось бы в это верить.

Двалишвили будет идти в борьбу, стилистически он для Яна неудобен. Если выразиться проще, то грузинский боец будет всячески залеживать россиянина. В стойке Петр выше классом на пару голов.

Подготовка Яна тоже вызывает некоторые вопросы. Раньше он хорошо боролся в партере, защищался от борьбы и сам переводил, навыки должны были остаться, но за последние годы новых знаний у Яна не прибавилось, а это проблема.

В общем, нужно побеждать, а иначе Петра Яна могут и уволить, ведь он проиграл уже два боя кряду.

В статистике Мераба Двалишвили четырнадцать побед и четыре поражения.

В статистике Петра Яна шестнадцать побед и четыре поражения.