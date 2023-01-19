Новый выпуск боев «Наше Дело»: Пахан против Рябого. Хейбати против Прокофьева

В главном бою вечера столкнулись Юрий «Ассириец» Рябой и Шамиль «Пахан» Галимов. Галимов с первых секунд раунда начал активное наступление. Пахан совершал большое количество серийных ударов, на что Рябой никак не отвечал. Второй раунд начался по сценарию первого. Юрий, пропустив очередную серию, начал включаться с джебов и успел подбить лицо соперника, но один из ударов «Пахана» в корпус Рябого отправил того в нокдаун. Рефери провел отсчёт и бой продолжился. Рябой продолжал пропускать удары, и на следующий раунд решил уже не выходить. Победу в этом поединке одержал Шамиль «Пахан» Галимов.

Медийный поединок в этом карде - бой Жени Ершова и Жени Хулигана. Уже в первом раунде Хулиган отправил Ершова в нокдаун. На этом моменте бой мог закончиться, так как Хулиган провел добивание лежачего соперника. Но рефери отсчитал нокдаун и бой продолжился. Во втором раунде Ершов пропускал очень жесткие удары, но всё же выстоял против натиска и остался на ногах. В третьем раунде Ершов начал наступать на Хулигана, за счёт чего продолжал пропускать удары. Единогласным решением судей победу одержал Женя Хулиган. После боя Нарек «Пухляш» Симонян вышел в клетку «Наше Дело» и вызвал Женю Хулигана на поединок. Бойцы провели стердаун.

Магомед Нальгиев и Герман Скобенко столкнулись в мощном противостоянии тяжеловесов. В первом раунде четкую доминацию показывал Магомед. Все его удары летели точно в цель. В последующих раундах Герман пробовал менять свою тактику, но Магомед всё равно оказывался сильнее и точнее. Прессинг продолжался. По результатам трех раундов победу одержал Магомед Нальгиев.

В поединке Кирилла Антонова и Омара Айдемирова начало проходило размеренно. Бойцы прицеливались и подбирали подход к своему противнику. В результате за счет большего опыта в боях, Омар наносил больше точных и акцентированных ударов. Победу в этом поединке по результату трех раундов одержал Омар Айдемиров. Специальным звездным гостем турнира стал Вячеслав Василевский. Он выступил в роли комментатора на двух финальных боях.

Али Хейбати, родной брат «Персидского Дагестанца» дебютирует в лиге «Наше Дело» с боем против тренера Артема Тарасова, Алексея Прокофьева. По результату первого раунда Прокофьев получил рассечение. В следующих раундах Али давил на Алексея гораздо сильнее, чем его соперник. Наступления обоих бойцов во всех раундах каждый раз заканчивались борьбой в клинче. По результатам этого поединка выиграл Али Хейбати.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/ali-kheybati-vs-prokofev-krovavyy-boy/

Состав участников турнира

Юрий «Ассириец» Рябой - Шамиль «Пахан» Галимов

Али Хейбати - Алексей Прокофьев

Женя Ершов - Женя Хулиган

Магомед Нальгиев - Герман Скобенко

Кирилл Антонов - Омар Айдемиров