Суровый пиар Емельяненко и Фрэнсис Нганну. Московский озорной гуляка против великого бойца

Вчера в сети появилось видео, где очень похожего на Александра Емельяненко человека не пустили в один из московских ТЦ, а потом он помогал дворнику убирать снег. Этот человек, который очень похож на блогера Емельяненко, казался очень сильно пьяным.

Никита Бурчак — менеджер Александра Емельяненко, заявил, что Александр просто расслабился, Новый год, праздники, с кем не бывает? Есть повод — его бой с Фрэнсисом Нганну стал приобретать какие-то внятные черты, в переговорах есть продвижение.

Жаль, что в тексте нельзя поставить фейспалм.

Безумный пиар

Фрэнсис Нганну — лучший тяжеловес современности. Сейчас ему открыты любые пути. О каком бое с Емельяненко идет речь? Возможно, что Нганну и слышал о Емельяненко, но это не точно. Доминирующий чемпион UFC и блогер, которого не пустили в один из ТЦ? Как вам такой анонс? За последний год Александр проиграл всем, тяжеловесам, средневесам, просто всем. Бой с Фрэнсисом Нганну может стать для него последним, там один удар и тяжелый нокаут, а учитывая образ жизни АЕ… Все может быть слишком плохо.

Хотя, мы замечтались… Все эти переговоры не имеет под собой никакой почвы, а являются пиар-ходом менеджера Александра.