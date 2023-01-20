World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Суровый пиар Емельяненко и Фрэнсис Нганну. Московский озорной гуляка против великого бойца

Лента вновь пестрит «алкогольными подвигами» Александра Емельяненко, а его менеджер подливает масло в огонь.
Суровый пиар Емельяненко и Фрэнсис Нганну. Московский озорной гуляка против великого бойца
20 января 2023 19:55
автор: Антон Купреченков
автор фото: Аккаунт Александра Емельяненко в соцсетях

Вчера в сети появилось видео, где очень похожего на Александра Емельяненко человека не пустили в один из московских ТЦ, а потом он помогал дворнику убирать снег. Этот человек, который очень похож на блогера Емельяненко, казался очень сильно пьяным.

Никита Бурчак — менеджер Александра Емельяненко, заявил, что Александр просто расслабился, Новый год, праздники, с кем не бывает? Есть повод — его бой с Фрэнсисом Нганну стал приобретать какие-то внятные черты, в переговорах есть продвижение.

Жаль, что в тексте нельзя поставить фейспалм.

Безумный пиар

Фрэнсис Нганну — лучший тяжеловес современности. Сейчас ему открыты любые пути. О каком бое с Емельяненко идет речь? Возможно, что Нганну и слышал о Емельяненко, но это не точно. Доминирующий чемпион UFC и блогер, которого не пустили в один из ТЦ? Как вам такой анонс? За последний год Александр проиграл всем, тяжеловесам, средневесам, просто всем. Бой с Фрэнсисом Нганну может стать для него последним, там один удар и тяжелый нокаут, а учитывая образ жизни АЕ… Все может быть слишком плохо.

Хотя, мы замечтались… Все эти переговоры не имеет под собой никакой почвы, а являются пиар-ходом менеджера Александра.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Суровый пиар Емельяненко и Фрэнсис Нганну. Московский озорной гуляка против великого бойца
Суровый пиар Емельяненко и Фрэнсис Нганну. Московский озорной гуляка против великого бойца
Лента вновь пестрит «алкогольными подвигами» Александра Емельяненко, а его менеджер подливает масло в огонь.
20.01.2023 19:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Пахан против Рябого. Хейбати против Прокофьева
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Пахан против Рябого. Хейбати против Прокофьева
В новом выпуске «Наше Дело» столкнулись боец лиги Юрий Рябой и яркий дебютант лиги Шамиль Галимов. Конфликт старшего брата «Персидского Дагестанца» и тренера Артёма Тарасова наконец сможет решиться в клетке. Блогеры Женя Ершов и Женя Хулиган провели бой в октагоне и смогли определить, кто сильнее в медийном бою.
19.01.2023 22:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Если Ян не включится, то проиграет Двалишвили и его уволят из UFC
Если Ян не включится, то проиграет Двалишвили и его уволят из UFC
12 марта турнир UFC Fight Night 211 возглавит долгожданный поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
19.01.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Нганну набивает себе цену, а Hardcore просто пиарится
Нганну набивает себе цену, а Hardcore просто пиарится
Чемпион UFC Фрэнсис Нганну покинул организацию и стал свободным агентом. Так ли это?
16.01.2023 15:57
ММА
автор: Антон Купреченков
Нурмагомедов и Копылов начали год с побед. Результаты турнира UFC Vegas 67
Нурмагомедов и Копылов начали год с побед. Результаты турнира UFC Vegas 67
15 января в США состоялся первый турнир UFC в этом году.
15.01.2023 15:50
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Юрий Рябой против Шамиля Галимова
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Юрий Рябой против Шамиля Галимова
Выпуски шоу «Наше Дело» продолжаются уже в новом году. В главном бою вечера столкнутся Юрий Рябой и Шамиль Галимов. Али Хейбати впервые выступит в октагоне против Алексея Прокофьева. Женя Ершов будет биться с Женей Хулиганом.
13.01.2023 00:34
ММА
автор: Антон Купреченков
Макгрегор может вернуться в бои с громким поединком
Макгрегор может вернуться в бои с громким поединком
Все больше разговоров о скором возвращении в UFC чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
12.01.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Брат Хабиба в деле. Где смотреть первый турнир UFC
Брат Хабиба в деле. Где смотреть первый турнир UFC
15 января в США пройдет первый турнир UFC в этом году. В рамках турнира свой очередной поединок проведет Умар Нурмагомедов.
10.01.2023 20:07
ММА
автор: Антон Купреченков
АСА против Bellator. ТОП-3 факта, которые докажут, что этого не будет
АСА против Bellator. ТОП-3 факта, которые докажут, что этого не будет
Руководство международной лига АСА предложило американскому промоушену Bellator сразиться стенка на стенку, но мы уверяем, что такое противостояние просто не состоится.
09.01.2023 23:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Хабиб Нурмагомедов окончательно покинул индустрию? Последствия его решения
Хабиб Нурмагомедов окончательно покинул индустрию? Последствия его решения
Стало известно, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно решил уйти из ММА. Мы рассуждаем о последствиях.
08.01.2023 23:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика