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Новый чемпион в полутяжелом весе и поражение Абдурахимова

В Бразилии состоялся турнир UFC 283. Определился новый чемпион организации в полутяжелом весе.
Новый чемпион в полутяжелом весе и поражение Абдурахимова
22 января 2023 12:27
автор: Антон Купреченков
автор фото: ufc.com

Очередное поражение Абдурахимова

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов снова проиграл. Это стало четвертым поражением кряду. В первом раунде он был нокаутирован Жаилтоном Алмейдой.

Сколько можно?

Брендон Морено и Дейвесон Фигередо провели четвертый бой. Морено снял все вопросы, победив техническим нокаутом в третьем раунде.

ufc.com

Новый чемпион

Определился новый чемпион UFC в полутяжелой весовой категории. Им стал Джамал Хилл, победивший Гловера Тейшейру единогласным решением судей.

Технические результаты UFC 283

Предварительные бои:

Даниэль Маркос нокаутировал Саймона Оливейру во втором раунде;

Джозиане Нунес победила Зару Фэирн единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Николас Далби победил Ворли Алвеса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Исмаэль Бонфим нокаутировал Теренса МакКинни во втором раунде;

Коди Стэменн победил Луана Ласерду единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Жаилтон Алмейда победил Шамиля Абдурахимова техническим нокаутом во втором раунде.

Габриэль Бонфим победил Мунира Лаззеза удушающим приемом в первом раунде;

Тиаго Мойзес победил Мелкизаэля Коста удушающим приемом во втором раунде;

Брунно Феррейра нокаутировал Грегори Родригеса в первом раунде;

Игорь Потеря победил Маурисио Руа техническим нокаутом в первом раунде.

Главные бои:

Джонни Уокер победил Пола Крейга техническим нокаутом в первом раунде;

Джессика Андрадэ победила Лорен Мерфи единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-26);

Гилберт Бернс победил Нила Мэгни удушающим приемом в первом раунде;

Брэндон Морено победил Дейвесона Фигередо техническим нокаутом в третьем раунде.

Джамал Хилл победил Гловера Тейшейру единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

источник: «Советский спорт»
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