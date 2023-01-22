Новый чемпион в полутяжелом весе и поражение Абдурахимова

Очередное поражение Абдурахимова
Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов снова проиграл. Это стало четвертым поражением кряду. В первом раунде он был нокаутирован Жаилтоном Алмейдой.
Сколько можно?
Брендон Морено и Дейвесон Фигередо провели четвертый бой. Морено снял все вопросы, победив техническим нокаутом в третьем раунде.
Новый чемпион
Определился новый чемпион UFC в полутяжелой весовой категории. Им стал Джамал Хилл, победивший Гловера Тейшейру единогласным решением судей.
Технические результаты UFC 283
Предварительные бои:
Даниэль Маркос нокаутировал Саймона Оливейру во втором раунде;
Джозиане Нунес победила Зару Фэирн единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Николас Далби победил Ворли Алвеса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Исмаэль Бонфим нокаутировал Теренса МакКинни во втором раунде;
Коди Стэменн победил Луана Ласерду единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Жаилтон Алмейда победил Шамиля Абдурахимова техническим нокаутом во втором раунде.
Габриэль Бонфим победил Мунира Лаззеза удушающим приемом в первом раунде;
Тиаго Мойзес победил Мелкизаэля Коста удушающим приемом во втором раунде;
Брунно Феррейра нокаутировал Грегори Родригеса в первом раунде;
Игорь Потеря победил Маурисио Руа техническим нокаутом в первом раунде.
Главные бои:
Джонни Уокер победил Пола Крейга техническим нокаутом в первом раунде;
Джессика Андрадэ победила Лорен Мерфи единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-26);
Гилберт Бернс победил Нила Мэгни удушающим приемом в первом раунде;
Брэндон Морено победил Дейвесона Фигередо техническим нокаутом в третьем раунде.
Джамал Хилл победил Гловера Тейшейру единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).