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Лига RCC откроет бойцовский год турниром в Тюмени

11 февраля в Тюмени состоится международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14. В главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао. Кунченко десять лет не выступал в родном городе, и его возвращение будет очень громким.
Лига RCC откроет бойцовский год турниром в Тюмени
23 января 2023 17:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Глейсон Тибао входит в сотню лучших бойцов мира: он дрался в UFC и PFL, а за его спиной серьезный опыт — 36 побед, половина из которых досрочные. Российским фанатам Тибао известен по поединку против Хабиба Нурмагомедова. Хабиб выиграл решением судей, но подавляющее число зарубежных экспертов заявили, что именно бразилец одержал победу. Впрочем, с тех пор Тибао неоднократно доказывал свой уровень.

Алексея Кунченко смело можно назвать легендой российских ММА. В 2018 году он шел на серии из 18 побед и получил предложение от ведущей мировой организации UFC, где провел четыре боя, а после, как и будущий соперник, подписал контракт с PFL. Последний год Алексей сконцентрирован на развитии своей карьере в России, и поединок в Тюмени станет важным этапом в его жизни.

Турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин и Роман Мухамедшин и еще девять восходящих звезд смешанных единоборств.

источник: «Советский спорт»
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Лига RCC откроет бойцовский год турниром в Тюмени
Лига RCC откроет бойцовский год турниром в Тюмени
11 февраля в Тюмени состоится международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14. В главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао. Кунченко десять лет не выступал в родном городе, и его возвращение будет очень громким.
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