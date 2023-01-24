Со сцены в клетку. «Лигалайз» о своей подготовке к бою с «Птахой»

Зачем это Лигалайзу?

— Я чувствую себя, как в кино. Я люблю свою жизнь! Кто бы мог подумать, что я брошу себе такой вызов и снова почувствую себя по-настоящему живым. Люди делают ставки на меня, я тренируюсь каждый день, как профессионал, я узнаю каждый день много нового в этой потрясающей науке боя. Мне просто это очень нравится. Это мое. Спасибо промоушену «Наше Дело», что помогают мальчишеским мечтам сбываться. Меня это делает лучше. Ну и конечно шоу, энтертейнмент для моих фанов, развлечь их классным боем и разнообразием своих творческих проявлений.

Где будет готовится?

— Я готовлюсь в зале Golden Glory. Я много лет тренировался в элитных фитнес-клубах, а Golden Glory, это их противоположность. Такой родной, настоящий уютный подвал, где занимаются ребята днем и ночью. Без внешнего блеска и всего наносного. Только пот, работа и воля к победе. Спасибо этому клубу, что взялись за моё боксерское воспитание!

Дрался ли в своей жизни?

— Я все детство и юность прозанимался полноконтактным карате. Бился в чемпионате мира, чемпионатах СНГ и России. Занимал, как правило, призовые места. Так что, повторюсь, что это мое. Счастлив превратиться из бойца словом в бойца на настоящем ринге (октагоне) и мечтаю показать классный и напряженный бой для всех зрителей!