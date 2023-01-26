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Что ждать Анкалаеву? Перспективы полутяжелого веса UFC

Джамал Хилл стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе, сегодня мы обсудим будущее этой весовой категории.
Что ждать Анкалаеву? Перспективы полутяжелого веса UFC
26 января 2023 08:06
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Джамал Хилл — это самый странный чемпион UFC в полутяжелом весе за все время существования организации, самый безликий. Дана Уайт говорил, что российский боец Магомед Анкалаев не медийная личность, а Хилл медиен?

В данный момент промоушен это не волнует, а Магомед отдалился от титула.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Джамал Хилл собирается ждать Иржи Прохазку, который оставил титул из-за травмы, но уже приступил к восстановлению. Экс-чемпион планирует вернуться летом. В целом, для Прохазки это очень удобный расклад, Хилла он пройдет и триумфально возвратит себе титул.

«Он очень резко отреагировал на ничью с Блаховичем и сказал, что вообще больше не будет драться. После такого Анкалаева нельзя рассматривать, как претендента. Я буду ждать, когда восстановится Иржи Прохазка, чтобы провести с ним поединок», — заявил Хилл.

UFC

А АНКАЛАЕВ?

Понятно, что россиянину титульный шанс не светит в ближайшем времени. Реванш с Яном Блаховичем? Да, но когда? Польский спортсмен дерется не очень часто и все это может затянуться…

Не будем забывать, что еще есть Джон Джонс, который планирует взять титул в тяжелом весе, а потом может попробовать объединить два титула.

Можно сказать лишь одно, что Магомеду Анкалаеву придется ждать и ждать довольно долго!

источник: «Советский спорт»
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