Что ждать Анкалаеву? Перспективы полутяжелого веса UFC

Джамал Хилл — это самый странный чемпион UFC в полутяжелом весе за все время существования организации, самый безликий. Дана Уайт говорил, что российский боец Магомед Анкалаев не медийная личность, а Хилл медиен?

В данный момент промоушен это не волнует, а Магомед отдалился от титула.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Джамал Хилл собирается ждать Иржи Прохазку, который оставил титул из-за травмы, но уже приступил к восстановлению. Экс-чемпион планирует вернуться летом. В целом, для Прохазки это очень удобный расклад, Хилла он пройдет и триумфально возвратит себе титул.

«Он очень резко отреагировал на ничью с Блаховичем и сказал, что вообще больше не будет драться. После такого Анкалаева нельзя рассматривать, как претендента. Я буду ждать, когда восстановится Иржи Прохазка, чтобы провести с ним поединок», — заявил Хилл.

UFC

А АНКАЛАЕВ?

Понятно, что россиянину титульный шанс не светит в ближайшем времени. Реванш с Яном Блаховичем? Да, но когда? Польский спортсмен дерется не очень часто и все это может затянуться…

Не будем забывать, что еще есть Джон Джонс, который планирует взять титул в тяжелом весе, а потом может попробовать объединить два титула.

Можно сказать лишь одно, что Магомеду Анкалаеву придется ждать и ждать довольно долго!