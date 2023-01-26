«Птаха»: На улице я дрался очень много

Рэпер «Птаха» о своей мотивации и подготовке к поединку с «Лигалайзом»

– Это спорт и не более того. Нет никакого негатива или разборок. Мой оппонент, с которым я должен был драться, отказался за день до нашего боя. Я потратил достаточное время на тренировки. Потом «Лигалайз» предложил свою кандидатуру, а я согласился. Мне это интересно. У «Лигалайза» есть довольно большой спортивный опыт. Если я не ошибаюсь, то он входил в сборную России по карате и занимал призовые места на различных соревнованиях. Вся эта история – это проверка самого себя. В свое время я научился выживать, научился стрелять. Это один из тех выходов из зон комфорта.

К бою готовлюсь в Москве, в боксерском клубе «Победоносец», Ян Юрьевич меня готовит. Где готовится «Лигалайз», как проходит его лагерь, мне не известно.

На улице я дрался очень много и очень часто, но это совершенно другая история, бои в ринге не состыковываются с уличными драками.Считаю, что первый раз захожу в эту воду. Не знаю, чем это все закончится, но думаю, что все пройдет хорошо.

Напомним, что «Лигалайз» и «Птаха» проведут поединок по правилам бокса 4 февраля.