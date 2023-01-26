Сослан Асбаров бросил вызов Гаджи «Автомату» и Тимуру Слащинину

В нем он призывает их выяснить отношения на ринге, чтобы не затягивать процесс, иначе он сам готов вступить в борьбу за еще один пояс в кулачных боях.

У Асбарова даже был в прошлом году стердаун со Слащининым, однако, их бой до этого момента всерьез не обсуждался. Но сейчас, после боя Гаджи и Тимура на Hardcore Boxing, который закончился неоднозначной победой Тимура, резко вырос интерес к их противостоянию и в кулачных боях, которого фанаты ждут уже давно.

Но Тимур не спешит соглашаться на данный бой, предпочитая пока сосредоточиться на выступлениях в боксе. Возможный бой Асбарова против Гаджи или Тимура точно вызовет небывалый ажиотаж, так как бои подобного уровня в супертяжелом весе являются визитной карточкой Лиги.