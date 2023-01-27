Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Звездное международное Гран-При

Жаркие обсуждения международного звездного Гран-при, в котором приняли участие: чемпион «М-1 Challenge» Макс Дивнич, действующий чемпион топового промоушена в Казахстане «Naiza FC» (Найза) Магомед Кабардиев, экс-претендент на титул Fight Night Global Александр Грозин и один из самых обсуждаемых бойцов индустрии - Мохаммад «Перс» Хейбати!

Первый бой между Дивничем и Кабардиевым пройдет уже 4 февраля в прямом эфире на RUTUBE.

Открытие женского дивизиона. Анонс женского Гран-При

В Гран-при будут участвовать: Мастер спорта и 3-кратная чемпионка России по кикбоксингу Марина Мерчук и Мастер спорта международного класса и чемпионка мира по кудо Кристина Степанян. Мастер спорта международного класса по рукопашному бою - Сиана Шахсинова и мастер спорта по вольной борьбе с проф. рекордом в ММА 3-0 - София Герайханова. Специальные приглашенные гости: Анастасия Янькова - российская спортсменка и модель, боец Bellator, чемпионка России тайскому боксу. Карина Кросс - российский видеоблогер, ведущая, певица и актриса.

Четыре титульных боя были анонсированы по ходу конференции

Обладатель временно чемпионского пояса Дамил «Татарин» Шарафутдинов и чемпион в супертяжелом весе Вагаб Вагабов. Экс-боец «UFC» Хадис Ибрагимов и чемпиона «Naiza FC» Хусейн Адамов. Чемпион «Fight Night» Морис Болеян и чемпион лиги «Наше Дело» Максим Намитов. Бойцы «Наше Дело» в категории 77 кг - Ислам Ибрагимов и Сурен Петросян.

Анонс медийного боя Птаха VS Лигалайз

Ранее бой у Птахи должен был пройти с Obe 1 Kanobe. Но в связи с тем, что Obe 1 перестал выходить на связь, бой не состоялся. Птаха был в поиске соперника, так как уже готовился к противостоянию. На его вызов откликнулся рэпер Лигалайз, и уже скоро бойцы смогут выйти в клетку, сразившись за право стать сильнейшим рэп-исполнителем в октагоне.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/super-gran-pri-chetyre-boya-za-titul-chast-pervaya/

Состав участников турнира

Хадис Ибрагимов - Хусейн «Беной» Адамов

Максим Дивнич - Магомед Кабардиев

Андрей «Лигалайз» Меньшиков - Давид «Птаха» Нуриев

Федор «Джонни Кейдж» Колтун - Никита «Варяг» Иванов

Радомир «Перун» Филиппов - Шодмон «Солдат» Назокатов