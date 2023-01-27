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Лучший боец современности готов забрать титул в двух весовых категориях

Все ближе возвращение легендарного бойца, если это не очередной пиар-ход, то у многих бойцов будут существенные неприятности.
Лучший боец современности готов забрать титул в двух весовых категориях
27 января 2023 15:19
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Джона Джонса

Многие гадали и задумались, что речь идет о Федоре Емельяненко или Хабибе Нурмагомедове? Нет, разговор будет о Джоне Джонсе — самом доминирующем чемпионе UFC за всю историю существования промоушена. Легендарный полутяжеловес проигрывал лишь допингу и своему поведению, но не в октагоне.

Джонс не бился более трех лет, если честно, то в его возвращение уже не особо верилось, но сейчас он снова может перевернуть всю историю ММА, поднявшись в тяжелую весовую категорию. Его возвращение запланировано на 4 марта, он должен будет провести титульный поединок с Сирилом Ганом. Все ждали его противостояние с Фрэнсисом Нганну, но чемпион покинул UFC. Многие утверждают, что Джонс боялся боя с ним и вернулся только после его ухода… Все возможно. Джон Джонс — яркий универсал, а вот Сирил Ган ударник. Очевидно, что на стороне Джонса превосходство в навыках, но он никогда не дрался в тяжах и не получал от тяжеловеса в реальном бою, что может сыграть на руку Гану.

Источник фото: UFC

Полутяжелый вес UFC

Там царит полный бардак. Магомед Анкалаев не является чемпионом, Иржи Прохазка травмирован, а они единственные бойцы, которые могли бы дать бой Джону Джонсу. Действующий чемпион Джамал Хилл проиграет ему досрочно. Есть вероятность, что Джон Джонс заберет титул в тяжелом весе, спустится на категорию ниже, завоюет пояс в полутяжелой весовой категории и уйдет на заслуженную пенсию с двумя поясами, оставшись самым титулованным бойцом современности.

В статистике Джона Джонса двадцать шесть побед и одно поражение, которое он потерпел в результате дисквалификации, вызванной запрещенным ударом.

источник: «Советский спорт»
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