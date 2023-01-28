Возвращение Авсараговой и последний бой Емельяненко. Как смотреть Bellator 290 в обход санкций

На турнире много россиян, несмотря на антироссийскую позицию руководства Bellator. Очень интересно как их представят и кто выйдет с российским флагом, вернее позволят выйти.

Возвращение Авсараговой

Диана Авсарагова вернется в клетку после почти годовалого простоя. В случае победы она может рассчитывать на титульный шанс.

Шанс для Токова

Анатолий Токов проведет поединок против чемпиона Bellator в среднем весе Джонни Эблина.

Последний бой Емельяненко

Реванш с Районом Бейдером должен стать заключительным поединком в карьере Федора Емельяненко, но это не точно.

Как смотреть турнир Bellator в обход блокировки

Турнир Bellator 290 стартует 5 февраля в 02:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории России не будет, Bellator запретил прямой эфир из-за санкций, но для нас это не проблема.

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Состав участников турнира

• Райан Бейдер - Федор Емельяненко

• Джонни Эблин - Анатолий Токов

• Сабах Хомаси - Бреннан Уорд

• Итан Хьюз - Юсуф Каракая

• Диана Авсарагова - Алехандра Лара

• Крис Гонсалес - Макс Роскопф

• Грант Нил - Карл Албректссон

• Джейлон Бэйтс - Джорнел Луго

• Нейман Грейси - Майкл Ломбардо

• Генри Корралес - Ахмед Магомедов

• Стив Моури - Али Исаев

• Исайа Хукит - Петер Ишигуро

• Дэррион Колдуэлл - Никита Михайлов

• Лоренц Ларкин - Мухамед Берхамов