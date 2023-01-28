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Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа

Карьера легковеса UFC Армана Царукяна находится в регрессе и он начинает упражняться в трештокинге.
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
28 января 2023 16:55
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Изначально Арман Царукян позиционировал себя бойцом, который уступил действующему чемпиону Исламу Махачеву не очень разгромным судейским решением. После поражения от Матеуша Гамрота стало ясно, что о его чемпионских амбициях говорить пока рано. В последнем бою он одолел Дамира Исмагулова, который является одним из самых скучных легковесов UFC за всю историю существования промоушена, единогласным решением судей. Интерес к Арману существенно падает. Сейчас он решил вызвать на бой экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера:

«Эй, Майкл Чендлер, пришло время защищать свое место в рейтинге! Самый низкий бойцовский IQ в дивизионе против молодого поколения. Я не вижу тебя на вершине по итогу», — заявил Арман Царукян в социальных сетях.

В общем, звучит все это не очень…. Арман Царукян даже не входит в десятку лучших легковесов UFC, а Майкл Чендлер занимает четвертую строчку.

Чендлер — боец, который показывает очень зрелищные поединки, работая в стойке. Арман же предпочитает бороться, но с грэпплингом он особо не дружит и бои досрочно не завершает. Есть вероятность, что в следующем бою Чендлера поприветствует Конор Макгрегор, а Арман Царукян подерется с бойцом, который находится с ним рядом в рейтинге легковесов UFC.

источник: «Советский спорт»
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