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Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?

5 февраля в рамках Bellator 290 Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером и планирует завершить свою карьеру, но завершит ли?
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
30 января 2023 08:06
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Легенде уже сорок шесть лет, а он продолжает биться. Реванш с Райаном Бейдером должен поставить логичную и жирную точку в его великой эпопеи. Его менеджер Джерри Миллер заявил, что этот бой станет последним для его подопечного, но сам Федор на эту тему пока молчит.

БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ?

Если Федор снова проиграет, то никуда не уйдет, а постарается закрыть поражение. Возможно, что это будет и не один, а два поединка. Честно, всего этого очень не хочется. До развязки остается все меньше времени.

БОКС

Менеджер Федора Емельяненко сказал, что россиянин может подраться с блогером Джейком Полом по правилам бокса — звучит ужасно! Очень не хочется, чтобы Федор скатился до уровня поп-ММА, который, кстати, он регулярно критикует. Еще раз — это просто ужасно!

FEDOR TEAM

Развитие команды — идеальное продолжение его бойцовской эпопеи. Когда-то верилось, что команда Fedor Team станет мировым брендом, а тренировочная база в Старом Осколе соберет весь топ мирового ММА, но этого не случилось. Может получится сейчас?

В статистике Федора Емельяненко сорок побед и шесть поражений, а один бой остался без объявления результата.

источник: «Советский спорт»
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