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Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением

Боец UFC Джулианна Миллер поделилась своим прогнозом на поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера, который состоится 5 февраля в рамках Bellator 290.
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
30 января 2023 08:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Джулианны Миллер

Я всегда болела за Федора Емельяненко, но он уже очень стар для боев, ему нужно было завершить карьеру после победы над Педро Хиззо в 2012 году, а сейчас 2023 год. Получается, что он опоздал на 11 лет.

Он давно потерял ключевые навыки, а его борьба осталась на старом уровне, но его легендарность никто не отменял.

Я не особо верю в его победу, но надеюсь, что он одолеет Бейдера, а иначе он продолжит драться и это не закончится ничем хорошим. Какого-то ажиотажа и внимания к этому бою я не вижу, не знаю, может он есть в России, но в США точно нет. Время Емельяненко давно ушло. Я вижу его тренером, комментатором, аналитиком, но не хочу видеть в октагоне. Его голова давно не держит удар.

Напомним, что первый поединок между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером завершился техническим нокаутом в первом раунде в пользу американца. Этот бой должен стать последним в карьере россиянина.

источник: «Советский спорт»
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