Приближается битва рэперов по правилам бокса

Ранее Птаха должен был сразиться с Obe 1 Kanobe. В связи с тем, что Obe 1 перестал выходить на связь, бой не состоялся. Птаха находился в поиске соперника, так как уже активно готовился к будущему противостоянию. На его вызов откликнулся рэпер Лигалайз, и уже скоро бойцы смогут выйти в клетку, сразившись за право стать сильнейшим рэп-исполнителем в октагоне.

Артисты отмечают, что между ними нет никакой вражды, а бой - это просто еще одна возможность бросить вызов самим себе. Птаха отметил: «Я хочу испытать себя. Для меня это испытание, к примеру, как участие в проекте «Последний герой». Я жду победу и надеюсь, у меня всё получится. Бой сложный будет, но тем и интересен».

Лигалайз также высказался по поводу будущего боя: «Я участвую в этом, чтобы проверить себя на прочность. Чтобы бросить вызов самому себе и доказать, что у рэперов есть не только слова, но и кулаки и воля. Я хочу, чтобы бой был очень зрелищным. На мне ответственность, чтобы поп-сегмент ММА выглядел не просто достойно, а очень зрелищно, захватывающе, интересно».

Лигалайз (Андрей Меньшиков) — рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, автор и битмейкер, который внес значительный вклад в развитие хип-хоп-индустрии в России. Сегодня артист считается одним из самых популярных представителей «старой школы» с десятками тысяч фанатов по всей стране. В ближайшее время выходит новый альбом “Аборигены Фанка”.

Птаха (Давид Нуриев) - российский рэп-исполнитель, киноактёр, участник рэп-группы «Три кита», бывший участник рэп-групп «Отверженные» и Centr. Являлся владельцем и сооснователем звукозаписывающего музыкального лейбла, букинг-агентства и объединения «ЦАО Records» с 2006 по 2017 год.