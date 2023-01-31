World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Приближается битва рэперов по правилам бокса

4 февраля на турнире «Наше Дело» состоится поединок между двумя рэп-исполнителями - Лигалайзом и Птахой. Бой пройдет в Москве в клубе “1930” по правилам бокса в ММА-перчатках.
Приближается битва рэперов по правилам бокса
31 января 2023 08:17
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше дело

Ранее Птаха должен был сразиться с Obe 1 Kanobe. В связи с тем, что Obe 1 перестал выходить на связь, бой не состоялся. Птаха находился в поиске соперника, так как уже активно готовился к будущему противостоянию. На его вызов откликнулся рэпер Лигалайз, и уже скоро бойцы смогут выйти в клетку, сразившись за право стать сильнейшим рэп-исполнителем в октагоне.

Артисты отмечают, что между ними нет никакой вражды, а бой - это просто еще одна возможность бросить вызов самим себе. Птаха отметил: «Я хочу испытать себя. Для меня это испытание, к примеру, как участие в проекте «Последний герой». Я жду победу и надеюсь, у меня всё получится. Бой сложный будет, но тем и интересен».

Лигалайз также высказался по поводу будущего боя: «Я участвую в этом, чтобы проверить себя на прочность. Чтобы бросить вызов самому себе и доказать, что у рэперов есть не только слова, но и кулаки и воля. Я хочу, чтобы бой был очень зрелищным. На мне ответственность, чтобы поп-сегмент ММА выглядел не просто достойно, а очень зрелищно, захватывающе, интересно».

Лигалайз (Андрей Меньшиков) — рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, автор и битмейкер, который внес значительный вклад в развитие хип-хоп-индустрии в России. Сегодня артист считается одним из самых популярных представителей «старой школы» с десятками тысяч фанатов по всей стране. В ближайшее время выходит новый альбом “Аборигены Фанка”.

Птаха (Давид Нуриев) - российский рэп-исполнитель, киноактёр, участник рэп-группы «Три кита», бывший участник рэп-групп «Отверженные» и Centr. Являлся владельцем и сооснователем звукозаписывающего музыкального лейбла, букинг-агентства и объединения «ЦАО Records» с 2006 по 2017 год.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Приближается битва рэперов по правилам бокса
Приближается битва рэперов по правилам бокса
4 февраля на турнире «Наше Дело» состоится поединок между двумя рэп-исполнителями - Лигалайзом и Птахой. Бой пройдет в Москве в клубе “1930” по правилам бокса в ММА-перчатках.
31.01.2023 08:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Боец UFC Джулианна Миллер поделилась своим прогнозом на поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера, который состоится 5 февраля в рамках Bellator 290.
30.01.2023 08:13
ММА
автор: Антон Купреченков
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
5 февраля в рамках Bellator 290 Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером и планирует завершить свою карьеру, но завершит ли?
30.01.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Карьера легковеса UFC Армана Царукяна находится в регрессе и он начинает упражняться в трештокинге.
28.01.2023 16:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Возвращение Авсараговой и последний бой Емельяненко. Как смотреть Bellator 290 в обход санкций
Возвращение Авсараговой и последний бой Емельяненко. Как смотреть Bellator 290 в обход санкций
5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера Федор Емельяненко проведет реванш с Райном Бейдером и планирует завершить свою бойцовскую карьеру.
28.01.2023 08:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Лучший боец современности готов забрать титул в двух весовых категориях
Лучший боец современности готов забрать титул в двух весовых категориях
Все ближе возвращение легендарного бойца, если это не очередной пиар-ход, то у многих бойцов будут существенные неприятности.
27.01.2023 15:19
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Звездное международное Гран-При
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Звездное международное Гран-При
В новом выпуске конференции вас ждет анонс звездного международного Гран-при. Будет объявлен запуск женского Гран-при и открытие первого в России женского дивизиона. 4 титульных боя за пояс бойцовской лиги «Наше Дело». 
27.01.2023 00:44
ММА
автор: Антон Купреченков
Сослан Асбаров бросил вызов Гаджи «Автомату» и Тимуру Слащинину
Сослан Асбаров бросил вызов Гаджи «Автомату» и Тимуру Слащинину
Чемпион кулачной Лиги Hardcore FC Сослан Асбаров опубликовал у себя в соцсетях видеообращение к временному чемпиону Hardcore FC Гаджи «Автомату» Новрузову и обладателю пояса чемпиона в супертяжелом весе Тимуру «Витязю» Слащинину.
26.01.2023 18:16
ММА
автор: Антон Купреченков
«Птаха»: На улице я дрался очень много
«Птаха»: На улице я дрался очень много
Известный российский рэпер «Птаха» рассказал «Советскому спорту» о подготовке к поединку с «Лигалайзом», который состоится 4 февраля в рамках «Нашего Дела».
26.01.2023 15:37
ММА
автор: Антон Купреченков
Что ждать Анкалаеву? Перспективы полутяжелого веса UFC
Что ждать Анкалаеву? Перспективы полутяжелого веса UFC
Джамал Хилл стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе, сегодня мы обсудим будущее этой весовой категории.
26.01.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика