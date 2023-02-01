Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале

4 февраля. Лигалайз против Птахи

4 февраля в Москве состоится яркий ивент поп-ММА промоушена Наше дело. В рамках турнира сразятся два рэпера: Лигалайз и Птаха.

Наше Дело

5 февраля. UFC Vegas 68

5 февраля пройдет первый февральский турнир UFC. В главном поединке вечера Сергей Спивак сразится с Дерриком Льюисом.

5 февраля. Последний бой Емельяненко

5 февраля в США состоится турнир Bellator 290. В Главном бою вечера Федор Емельяненко проведет реванш против Райана Бейдера и планирует завершить свою карьеру в ММА. В рамках турнира выступит Диана Авсарагова и Анатолий Токов.

Bellator

11 февраля. RCC

11 февраля в Тюмени пройдет турнир RCC 14. В главном поединке вечера Алексей Кунченко будет драться с Глейсоном Тибао.

12 февраля. Махачев против Волкановски

12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, в главном бою вечера Ислам Махачев будет биться с Алексом Волкановски.

UFC

19 февраля. UFC

19 февраля в США пройдет очередной турнир UFC. В рамках мероприятия свой бой проведет Абусупьян Магомедов. В главном поединке Кори Сэндхаген сразится с Марлоном Вера.

23 февраля. АМС

23 февраля в Сочи состоится турнир промоутерской компании АМС FIGHT NIGHTS. В главное поединке вечера Ахмед Алиев подерется с Мухаммадом Сулумовым.

26 февраля. Бокс. Пол против Фьюри

26 февраля в Саудовской Аравии пройдет боксерский турнир. В главном бою вечера блогер Джейк Пол проведет поединок против Томми Фьюри.