Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале

4 февраля. Лигалайз против Птахи
4 февраля в Москве состоится яркий ивент поп-ММА промоушена Наше дело. В рамках турнира сразятся два рэпера: Лигалайз и Птаха.
5 февраля. UFC Vegas 68
5 февраля пройдет первый февральский турнир UFC. В главном поединке вечера Сергей Спивак сразится с Дерриком Льюисом.
5 февраля. Последний бой Емельяненко
5 февраля в США состоится турнир Bellator 290. В Главном бою вечера Федор Емельяненко проведет реванш против Райана Бейдера и планирует завершить свою карьеру в ММА. В рамках турнира выступит Диана Авсарагова и Анатолий Токов.
11 февраля. RCC
11 февраля в Тюмени пройдет турнир RCC 14. В главном поединке вечера Алексей Кунченко будет драться с Глейсоном Тибао.
12 февраля. Махачев против Волкановски
12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, в главном бою вечера Ислам Махачев будет биться с Алексом Волкановски.
19 февраля. UFC
19 февраля в США пройдет очередной турнир UFC. В рамках мероприятия свой бой проведет Абусупьян Магомедов. В главном поединке Кори Сэндхаген сразится с Марлоном Вера.
23 февраля. АМС
23 февраля в Сочи состоится турнир промоутерской компании АМС FIGHT NIGHTS. В главное поединке вечера Ахмед Алиев подерется с Мухаммадом Сулумовым.
26 февраля. Бокс. Пол против Фьюри
26 февраля в Саудовской Аравии пройдет боксерский турнир. В главном бою вечера блогер Джейк Пол проведет поединок против Томми Фьюри.