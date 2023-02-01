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Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул

4 марта в рамках UFC 285 состоится титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и опасной претенденткой Алексой Грассо.
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
01 февраля 2023 08:03
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Алекса Грассо — мексиканская спортсменка, которая идет на серии из четырех побед подряд и теперь получает возможность сразиться с доминирующей чемпионкой Валентиной Шевченко. 

Шевченко идет на серии из девяти побед кряду, но в последнем поединке удалось выявить ее пробелы в технике. Таила Сантос устроила Валентине настоящую взбучку, многие эксперты считают, что бой чемпионка не выиграла. 

Теперь ей предстоит новое испытание в лице крепкой претендентки. Грассо придерживается стиля, который очень неудобен, в стилистическом плане, для Шевченко. Алекса серьезно уступает чемпионке в антропометрических данных[. Она не сможет работать на дистанции, ей предстоит лишь ближний бой, а Валентина очень сильна в клинче. Все понимают, что Алекса Грассо будет бороться и в этом ее ключ к победе над Шевченко. Валентине придется откровенно сложно, если она не провела работу над ошибками, а если судить по фото ее тренировочного процесса, то она ее не провела. 

Бой точно будет очень интересным.

В статистике Алексы Грассо пятнадцать побед и три поражения.

В статистике Валентины Шевченко двадцать две победы и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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