Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул

Алекса Грассо — мексиканская спортсменка, которая идет на серии из четырех побед подряд и теперь получает возможность сразиться с доминирующей чемпионкой Валентиной Шевченко.

Шевченко идет на серии из девяти побед кряду, но в последнем поединке удалось выявить ее пробелы в технике. Таила Сантос устроила Валентине настоящую взбучку, многие эксперты считают, что бой чемпионка не выиграла.

Теперь ей предстоит новое испытание в лице крепкой претендентки. Грассо придерживается стиля, который очень неудобен, в стилистическом плане, для Шевченко. Алекса серьезно уступает чемпионке в антропометрических данных[. Она не сможет работать на дистанции, ей предстоит лишь ближний бой, а Валентина очень сильна в клинче. Все понимают, что Алекса Грассо будет бороться и в этом ее ключ к победе над Шевченко. Валентине придется откровенно сложно, если она не провела работу над ошибками, а если судить по фото ее тренировочного процесса, то она ее не провела.

Бой точно будет очень интересным.

В статистике Алексы Грассо пятнадцать побед и три поражения.

В статистике Валентины Шевченко двадцать две победы и три поражения.