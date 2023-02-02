Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290

Райан Бейдер - Фёдор Емельяненко

Считаем, что Райан Бейдер является фаворитом, но на стороне Федора колоссальная мотивация. Он должен закрыть поражение и спокойно завершить свою карьеру в ММА. Будем надеяться на его победу. Бейдер не в лучшей форме и его мотивация давно сошла на нет.

Джонни Эблин - Анатолий Токов

Анатолию Токову предстоит столкнуться с непобежденным чемпионом. В этом бою у него есть всего один шанс — финишировать оппонента досрочно, а иначе судьи пояс ему не отдадут, учитывая, что Эблин никогда не проигрывал, а его челюсть крепка, то шансов у Токова крайне мало.

Диана Авсарагова - Алехандра Лара

Непобежденная россиянка не дралась около года и вряд ли будет форсировать события. Доминация и уверенность — ее стиль, которому нужно следовать. Ставим, что Авсарагова победит единогласным судейским решением.

Стив Моури - Али Исаев

В этом бою новоиспеченный гражданин Азербайджана будет противостоять американцу. Оба никогда не проигрывали, но Исаев не бился более трех лет, что может стать причиной его поражения. Считаем, что Стив Моури победит, кстати, он всегда побеждает досрочно, нокаутом или же проведет удушение.

Как смотреть турнир Bellator в обход блокировки

Турнир Bellator 290 стартует 5 февраля в 02:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории России не будет, Bellator запретил прямой эфир из-за санкций, но для нас это не проблема.