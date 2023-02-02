World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?

Руководство Bellator заявляет о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, но с кем ему драться?
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
02 февраля 2023 14:10
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что ведет переговоры с доминирующим тяжеловесом Фрэнсисом Нганну:

«Фрэнсис – боец, в котором мы очень заинтересованы. Диалог между нами продолжается, и я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время. Нганну стал бы отличным дополнением к любому ростеру».

Все это здорово, но потянет ли Bellator его финансово? Возможно, но это будет разовая акция и не более того.

С кем драться?

Федор Емельяненко – это не шутка. Кокер может уговорить его остаться для такого боя, особенно если он победит Райана Бейдера и заберет титул Bellator в тяжелом весе. Все понимают, что шансов у Федора просто нет, но все зависит от условий.

Райан Бейдер – более реальный вариант, но нужно победить Федора Емельяненко и тогда он может сразиться с Нганну. Кстати, с борцами у бывшего чемпиона UFC всегда сложности. шанс у американца есть, но очень уж маленький.

Во все это верится с трудом и похоже на пиар Bellator, Пройдет еще немного времени и Нганну поймет, что систематически зарабатывать он сможет лишь в UFC, но возвращение предстоит уже на условиях Даны Уайта.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Руководство Bellator заявляет о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, но с кем ему драться?
02.02.2023 14:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
5 февраля в США состоится турнир Bellator 290. В Главном бою вечера Федор Емельяненко проведет реванш против Райана Бейдера и планирует завершить свою карьеру в ММА. В рамках турнира выступит Диана Авсарагова и Анатолий Токов.
02.02.2023 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Февраль начинает раскачивать поединки, которых становится все больше. Месяц обещает стать интересным.
01.02.2023 09:39
ММА
автор: Антон Купреченков
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
4 марта в рамках UFC 285 состоится титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и опасной претенденткой Алексой Грассо.
01.02.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Приближается битва рэперов по правилам бокса
Приближается битва рэперов по правилам бокса
4 февраля на турнире «Наше Дело» состоится поединок между двумя рэп-исполнителями - Лигалайзом и Птахой. Бой пройдет в Москве в клубе “1930” по правилам бокса в ММА-перчатках.
31.01.2023 08:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Боец UFC Джулианна Миллер поделилась своим прогнозом на поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера, который состоится 5 февраля в рамках Bellator 290.
30.01.2023 08:13
ММА
автор: Антон Купреченков
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
5 февраля в рамках Bellator 290 Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером и планирует завершить свою карьеру, но завершит ли?
30.01.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Карьера легковеса UFC Армана Царукяна находится в регрессе и он начинает упражняться в трештокинге.
28.01.2023 16:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Возвращение Авсараговой и последний бой Емельяненко. Как смотреть Bellator 290 в обход санкций
Возвращение Авсараговой и последний бой Емельяненко. Как смотреть Bellator 290 в обход санкций
5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера Федор Емельяненко проведет реванш с Райном Бейдером и планирует завершить свою бойцовскую карьеру.
28.01.2023 08:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Лучший боец современности готов забрать титул в двух весовых категориях
Лучший боец современности готов забрать титул в двух весовых категориях
Все ближе возвращение легендарного бойца, если это не очередной пиар-ход, то у многих бойцов будут существенные неприятности.
27.01.2023 15:19
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика