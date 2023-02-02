Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что ведет переговоры с доминирующим тяжеловесом Фрэнсисом Нганну:

«Фрэнсис – боец, в котором мы очень заинтересованы. Диалог между нами продолжается, и я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время. Нганну стал бы отличным дополнением к любому ростеру».

Все это здорово, но потянет ли Bellator его финансово? Возможно, но это будет разовая акция и не более того.

С кем драться?

Федор Емельяненко – это не шутка. Кокер может уговорить его остаться для такого боя, особенно если он победит Райана Бейдера и заберет титул Bellator в тяжелом весе. Все понимают, что шансов у Федора просто нет, но все зависит от условий.

Райан Бейдер – более реальный вариант, но нужно победить Федора Емельяненко и тогда он может сразиться с Нганну. Кстати, с борцами у бывшего чемпиона UFC всегда сложности. шанс у американца есть, но очень уж маленький.

Во все это верится с трудом и похоже на пиар Bellator, Пройдет еще немного времени и Нганну поймет, что систематически зарабатывать он сможет лишь в UFC, но возвращение предстоит уже на условиях Даны Уайта.