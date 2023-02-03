Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290

Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером и сразится за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Их первый поединок состоялся 26 января 2019 и завершился в самом начале первого раунда. Американец пробил хук, отправив Федора на настил, а потом осуществил добивания, судья вмешался и зафиксировал технический нокаут. Бой проходил в рамках финала гран-при Bellator в тяжелом весе.

Источник фото: Bellator

Федору Емельяненко уже сорок шесть лет, он прошел огромную и легендарную карьеру, был обладателем трех поясов, не считая защит. Теперь он хочет забрать титул Bellator в тяжелом весе и громко хлопнуть дверью, уйдя из ММА, сохранив здоровье.

Бои Федора редко доходят до судейского решения. Сейчас он может не потянуть полный бой физически и постарается финишировать Райана Бейдера при первой же возможности. Федор давно перестал бороться, предпочитая драться в стойке. У него много травм, которые не позволяют находиться в прежних кондициях, а его борьба в партере очень сильно устарела.

Райану Бейдеру недавно исполнилось тридцать девять лет. Он базовый борец и активно использует свои навыки, обладая нокаутирующей мощью, что Емельяненко испытал на себе. В боях с ударниками он может уступить — это доказал Кори Андерсон. Он может устать от активной борьбы, что показал Вадим Немков. На его стороне агрессивная борьба, а Емельяненко не очень от нее защищается, что может иметь фатальные последствия. Не будем забывать, что Федор давно «пробит» и каждый удар Бейдера может стать последним.

Эксперты уверяют, что бой не продлится все отведенные пять раундов и это факт. Райан Бейдер — безусловный фаворит, но сложно не болеть за «Последнего Императора». Если Федор не нокаутирует Бейдер в первых двух раундах, то проиграет. На стороне чемпиона физическая мощь и опыт первой победы. Велика вероятность, что Райан Бейдер победит техническим нокаутом, но все покажет бой.

Бой состоится в ночь с 4 на 5 февраля в 5:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!