World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290

5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера Федор Емельяненко проведет реванш с Райном Бейдером и планирует завершить свою бойцовскую карьеру.
Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290
03 февраля 2023 12:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером и сразится за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Их первый поединок состоялся 26 января 2019 и завершился в самом начале первого раунда. Американец пробил хук, отправив Федора на настил, а потом осуществил добивания, судья вмешался и зафиксировал технический нокаут. Бой проходил в рамках финала гран-при Bellator в тяжелом весе.

Источник фото: Bellator

Федору Емельяненко уже сорок шесть лет, он прошел огромную и легендарную карьеру, был обладателем трех поясов, не считая защит. Теперь он хочет забрать титул Bellator в тяжелом весе и громко хлопнуть дверью, уйдя из ММА, сохранив здоровье.

Бои Федора редко доходят до судейского решения. Сейчас он может не потянуть полный бой физически и постарается финишировать Райана Бейдера при первой же возможности. Федор давно перестал бороться, предпочитая драться в стойке. У него много травм, которые не позволяют находиться в прежних кондициях, а его борьба в партере очень сильно устарела.

Райану Бейдеру недавно исполнилось тридцать девять лет. Он базовый борец и активно использует свои навыки, обладая нокаутирующей мощью, что Емельяненко испытал на себе. В боях с ударниками он может уступить — это доказал Кори Андерсон. Он может устать от активной борьбы, что показал Вадим Немков. На его стороне агрессивная борьба, а Емельяненко не очень от нее защищается, что может иметь фатальные последствия. Не будем забывать, что Федор давно «пробит» и каждый удар Бейдера может стать последним.

Эксперты уверяют, что бой не продлится все отведенные пять раундов и это факт. Райан Бейдер — безусловный фаворит, но сложно не болеть за «Последнего Императора». Если Федор не нокаутирует Бейдер в первых двух раундах, то проиграет. На стороне чемпиона физическая мощь и опыт первой победы. Велика вероятность, что Райан Бейдер победит техническим нокаутом, но все покажет бой.

Бой состоится в ночь с 4 на 5 февраля в 5:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290
Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290
5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера Федор Емельяненко проведет реванш с Райном Бейдером и планирует завершить свою бойцовскую карьеру.
03.02.2023 12:22
ММА
автор: Антон Купреченков
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Руководство Bellator заявляет о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, но с кем ему драться?
02.02.2023 14:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
5 февраля в США состоится турнир Bellator 290. В Главном бою вечера Федор Емельяненко проведет реванш против Райана Бейдера и планирует завершить свою карьеру в ММА. В рамках турнира выступит Диана Авсарагова и Анатолий Токов.
02.02.2023 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Февраль начинает раскачивать поединки, которых становится все больше. Месяц обещает стать интересным.
01.02.2023 09:39
ММА
автор: Антон Купреченков
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
4 марта в рамках UFC 285 состоится титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и опасной претенденткой Алексой Грассо.
01.02.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Приближается битва рэперов по правилам бокса
Приближается битва рэперов по правилам бокса
4 февраля на турнире «Наше Дело» состоится поединок между двумя рэп-исполнителями - Лигалайзом и Птахой. Бой пройдет в Москве в клубе “1930” по правилам бокса в ММА-перчатках.
31.01.2023 08:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Боец UFC Джулианна Миллер поделилась своим прогнозом на поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера, который состоится 5 февраля в рамках Bellator 290.
30.01.2023 08:13
ММА
автор: Антон Купреченков
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
5 февраля в рамках Bellator 290 Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером и планирует завершить свою карьеру, но завершит ли?
30.01.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Карьера легковеса UFC Армана Царукяна находится в регрессе и он начинает упражняться в трештокинге.
28.01.2023 16:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Возвращение Авсараговой и последний бой Емельяненко. Как смотреть Bellator 290 в обход санкций
Возвращение Авсараговой и последний бой Емельяненко. Как смотреть Bellator 290 в обход санкций
5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера Федор Емельяненко проведет реванш с Райном Бейдером и планирует завершить свою бойцовскую карьеру.
28.01.2023 08:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика