World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?

В ночь с 4 на 5 февраля в США состоится турнир UFC Vegas 68. В главном бою вечера Сергей Спивак и Деррик Льюис устроят разборку в тяжелой весовой категории.
Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?
04 февраля 2023 08:06
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

В рамках турнира нас ожидает очень уж китайский кард, а еще два боя топовых тяжеловесов.

Польско-болгарское противостояние

Марчин Тыбура и Благой Иванов точно не дадут зрителям соскучиться, устроив зрелищную рубку в стойке, разбавив все это безобразие качественной борьбой в партере.

Спивак и Льюис

Сергей Спивак и Деррик Льюис не планируют доводить поединок до судейского решения. Оба бойца являются мастерами нокаутов. Победитель боя может выйти на титул.

Где смотреть турнир

UFC Vegas 68 состоится в ночь с 4 на 5 февраля. Все начнется в 06:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 09:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 10:20 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Кард участников и результаты взвешивания

Главный кард:

Главный бой вечера, тяжёлый вес: Деррик Льюис (120,2 кг) - Сергей Спивак (115,89 кг)

Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг (92,98 кг) - Дэвин Кларк (92,75 кг)

Тяжёлый вес: Марчин Тыбура (114,98 кг) - Благой Иванов (116,36 кг)

Полулёгкий вес: Ду Ху Чой (65,99 кг) - Кайл Нельсон (65,99 кг)

Полусредний вес: Юсаку Киношита (77,33 кг) - Адам Фюгитт (77,33 кг)

Прелимы:

Лёгкий вес: Джека Сараги (70,3 кг) - Аншул Джубли (70,53 кг)

Полулёгкий вес: Джеонг Йеонг Ли (65,77 кг) - Йи Жа (65,99 кг)

Легчайший вес: Тошиоми Казама (61,68 кг) - Ринья Накамура (61,23 кг)

Наилегчайший вес: Сеунг Гук Чой (56,92 кг) - Хьюн Сунг Парк (56,47 кг)

Женский наилегчайший вес: Джи Йон Ким (56,92 кг) - Мэнди Бом (56,92 кг

Средний вес: Юн Ёнг Парк (84,14 кг) - Денис Тюлюлин (84,36 кг)

Наилегчайший вес: Татсуро Таира (56,92 кг) - Хесус Агилар (56,69 кг).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?
Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?
В ночь с 4 на 5 февраля в США состоится турнир UFC Vegas 68. В главном бою вечера Сергей Спивак и Деррик Льюис устроят разборку в тяжелой весовой категории.
04.02.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290
Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290
5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера Федор Емельяненко проведет реванш с Райном Бейдером и планирует завершить свою бойцовскую карьеру.
03.02.2023 12:22
ММА
автор: Антон Купреченков
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Руководство Bellator заявляет о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, но с кем ему драться?
02.02.2023 14:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
5 февраля в США состоится турнир Bellator 290. В Главном бою вечера Федор Емельяненко проведет реванш против Райана Бейдера и планирует завершить свою карьеру в ММА. В рамках турнира выступит Диана Авсарагова и Анатолий Токов.
02.02.2023 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Февраль начинает раскачивать поединки, которых становится все больше. Месяц обещает стать интересным.
01.02.2023 09:39
ММА
автор: Антон Купреченков
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
4 марта в рамках UFC 285 состоится титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и опасной претенденткой Алексой Грассо.
01.02.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Приближается битва рэперов по правилам бокса
Приближается битва рэперов по правилам бокса
4 февраля на турнире «Наше Дело» состоится поединок между двумя рэп-исполнителями - Лигалайзом и Птахой. Бой пройдет в Москве в клубе “1930” по правилам бокса в ММА-перчатках.
31.01.2023 08:17
ММА
автор: Антон Купреченков
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Миллер: Не хорошо завершать карьеру поражением
Боец UFC Джулианна Миллер поделилась своим прогнозом на поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера, который состоится 5 февраля в рамках Bellator 290.
30.01.2023 08:13
ММА
автор: Антон Купреченков
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
Завершит ли бойцовскую карьеру Федор Емельяненко?
5 февраля в рамках Bellator 290 Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером и планирует завершить свою карьеру, но завершит ли?
30.01.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Царукяну нужны громкие бои и он «наезжает» на топа
Карьера легковеса UFC Армана Царукяна находится в регрессе и он начинает упражняться в трештокинге.
28.01.2023 16:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика