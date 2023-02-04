Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?

В рамках турнира нас ожидает очень уж китайский кард, а еще два боя топовых тяжеловесов.
Польско-болгарское противостояние
Марчин Тыбура и Благой Иванов точно не дадут зрителям соскучиться, устроив зрелищную рубку в стойке, разбавив все это безобразие качественной борьбой в партере.
Спивак и Льюис
Сергей Спивак и Деррик Льюис не планируют доводить поединок до судейского решения. Оба бойца являются мастерами нокаутов. Победитель боя может выйти на титул.
Где смотреть турнир
UFC Vegas 68 состоится в ночь с 4 на 5 февраля. Все начнется в 06:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 09:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 10:20 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Кард участников и результаты взвешивания
Главный кард:
Главный бой вечера, тяжёлый вес: Деррик Льюис (120,2 кг) - Сергей Спивак (115,89 кг)
Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг (92,98 кг) - Дэвин Кларк (92,75 кг)
Тяжёлый вес: Марчин Тыбура (114,98 кг) - Благой Иванов (116,36 кг)
Полулёгкий вес: Ду Ху Чой (65,99 кг) - Кайл Нельсон (65,99 кг)
Полусредний вес: Юсаку Киношита (77,33 кг) - Адам Фюгитт (77,33 кг)
Прелимы:
Лёгкий вес: Джека Сараги (70,3 кг) - Аншул Джубли (70,53 кг)
Полулёгкий вес: Джеонг Йеонг Ли (65,77 кг) - Йи Жа (65,99 кг)
Легчайший вес: Тошиоми Казама (61,68 кг) - Ринья Накамура (61,23 кг)
Наилегчайший вес: Сеунг Гук Чой (56,92 кг) - Хьюн Сунг Парк (56,47 кг)
Женский наилегчайший вес: Джи Йон Ким (56,92 кг) - Мэнди Бом (56,92 кг
Средний вес: Юн Ёнг Парк (84,14 кг) - Денис Тюлюлин (84,36 кг)
Наилегчайший вес: Татсуро Таира (56,92 кг) - Хесус Агилар (56,69 кг).