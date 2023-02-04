Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?

В рамках турнира нас ожидает очень уж китайский кард, а еще два боя топовых тяжеловесов.

Польско-болгарское противостояние

Марчин Тыбура и Благой Иванов точно не дадут зрителям соскучиться, устроив зрелищную рубку в стойке, разбавив все это безобразие качественной борьбой в партере.

Спивак и Льюис

Сергей Спивак и Деррик Льюис не планируют доводить поединок до судейского решения. Оба бойца являются мастерами нокаутов. Победитель боя может выйти на титул.

Где смотреть турнир

UFC Vegas 68 состоится в ночь с 4 на 5 февраля. Все начнется в 06:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 09:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 10:20 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Кард участников и результаты взвешивания

Главный кард:

Главный бой вечера, тяжёлый вес: Деррик Льюис (120,2 кг) - Сергей Спивак (115,89 кг)

Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг (92,98 кг) - Дэвин Кларк (92,75 кг)

Тяжёлый вес: Марчин Тыбура (114,98 кг) - Благой Иванов (116,36 кг)

Полулёгкий вес: Ду Ху Чой (65,99 кг) - Кайл Нельсон (65,99 кг)

Полусредний вес: Юсаку Киношита (77,33 кг) - Адам Фюгитт (77,33 кг)

Прелимы:

Лёгкий вес: Джека Сараги (70,3 кг) - Аншул Джубли (70,53 кг)

Полулёгкий вес: Джеонг Йеонг Ли (65,77 кг) - Йи Жа (65,99 кг)

Легчайший вес: Тошиоми Казама (61,68 кг) - Ринья Накамура (61,23 кг)

Наилегчайший вес: Сеунг Гук Чой (56,92 кг) - Хьюн Сунг Парк (56,47 кг)

Женский наилегчайший вес: Джи Йон Ким (56,92 кг) - Мэнди Бом (56,92 кг

Средний вес: Юн Ёнг Парк (84,14 кг) - Денис Тюлюлин (84,36 кг)

Наилегчайший вес: Татсуро Таира (56,92 кг) - Хесус Агилар (56,69 кг).