Последний блин комом. Федор Емельяненко уступил Райану Бейдеру

Райан Бейдер ни оставил никаких шансов Федору Емельяненко, победив его в начале первого раунда.

Во время выхода было заметно, что Федор сильно волновался. В его углу не было привычного тренерского состава.

Ход поединка

С первых секунд боя стало ясно, что в скорости Федор существенно потерял, Бейдер напирал нанося удары, а Емельяненко отвечал одиночными и медленными выпадами. Россиянин держал руки в районе живота. Один из ударов Райана пришелся в височную область и Емельяненко очутился на канвасе, а чемпион начал добивание. Федор не стал крестить ноги на туловище оппонента, не закрыл гард. Бейдер начал наносить удары сверху, попадая по цели, несколько раз прилетел локоть. Федор Емельяненко получил ряд рассечений, а рефери склонился над бойцами. Стало ясно, что Федор не выйдет из этого положения и продолжит пропускать тяжелейшие и гвоздящие удары. Еще несколько секунд и поединок был остановлен.

Годы берут свое. Федора сильно подвела скорость и куда-то совсем пропала борьба…

Теперь уже это история! Федор Емельяненко завершил карьеру, подарив любителям ММА много эмоций и оставив много вопросов и споров. Будем надеяться, что это решение станет окончательным.

За свою карьеру легендарный боец одержал сорок побед и потерпел семь поражений.