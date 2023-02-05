Bellator 290. Трудовая победа Авсараговой, дебют Исаева и поражение Токова

Победа Авсараговой
Диана Авсарагова и Александра Лара выдали очень равный бой, который прошел преимущественно в стойке. Диана была увереннее и точнее. По истечении трехраундового поединка судьи отдали победу российской спортсменке. Раздельное решение.
Дебют Исаева
Бывший россиянин, а теперь представляющий Азербайджан Али Исаев дебютировал в Bellator. Бой со Стивом Моури получился странным. Исаев забрал первый и третий раунды, но разгромно сдал второй. Судьи долго совещались и отдали ничью.
Поражение Токова
Анатолий Токов уступил действующему чемпиону Джонни Эблену единогласным решением судей. Непонятно, что планировал сделать россиянин, но с такой манерой чемпионов не побеждают, особенно в США. Поражение единогласным решением судей.
Технические результаты турнира
Главные бои:
Райан Бейдер победил Федора Емельяненко техническим нокаутом (удары руками) – раунд 1, 2:30 – за титул чемпиона в тяжелом весе
Джонни Эблен победил Анатолия Токова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) – за титул чемпиона в среднем весе
Бреннан Уорд победил Сабаха Хомаси техническим нокаутом во втором раунде (1:34)
Предварительный кард:
Лоренц Ларкин победил Мухамеда Берхамова нокаутом в первом раунде (1:41)
Генри Корралес победил Ахмеда Магомедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Стив Моури - Али Исаев результат ничья (28-28, 28-28, 28-28)
Крис Гонсалес победил Макса Роскопфа техническим нокаутом во втором раунде (1:22)
Грант Нил победил Карла Альбректссона раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29)
Диана Авсарагова победила Алехандру Лару раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29)
Никита Михайлов победил Дэрриона Колдуэлла единогласным решением судей (29-28 x3)