Будет нокаут. Определились примерные даты поединка Макгрегора и Чендлера

UFC назначило новых тренеров очередного сезона бойцовского реалити шоу TUF. Им станут легковесы Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, но даже примерных дат ожидаемого поединка пока не было…

Ситуацию прояснил известный американский журналист Ариэль Хельвани:

«Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали следующими тренерами TUF и подерутся позднее в этому году.

Сезон TUF будет проходить с мая по август. Исходя из последнего, что я слышал, в организации надеются, что бойцы подерутся в сентябре», – написал Хельвани в своих социальных сетях.

Жаркий сентябрь

Нас ожидает реально очень крутой поединок, а еще парочка пресс-конференций перед ним и война в сети, столкновения и драка на взвешивании. Конор оторвется по полной, а президент UFC Дана Уайт получит ожидаемый эффект. Оба бойца проиграли предыдущие поединки и будут стараться вернуться на победную тропу. Самое главное, что нас ждет бой двух ярких ударников, а это любимая стихия Конора Макгрегора. Разумеется, фаворитом является знаменитый ирландец, который постарается оформить очередной нокаут, но самое интересное начнется потом.

Победитель сможет выйти на титул, а это значит, что если Конор победит, а Махачев не уступит пояс, то UFC может организовать их противостояние.