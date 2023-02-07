World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

С такой борьбой в ММА делать нечего. Будущее Анатолия Токова

Российский средневес Анатолий Токов разгромно уступил чемпиону Bellator Джонни Эблину и его будущее весьма туманно.
С такой борьбой в ММА делать нечего. Будущее Анатолия Токова
07 февраля 2023 08:06
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Да, Анатолий Токов сказал после боя, что болел, не тренировался нормально, но результат боя есть и его никак не исправить. Российский спортсмен очень долго ждал возможности подраться за титул и подрался просто ужасно. Сложно найти слова. Если в стойке у Токова все относительно получалось, то в борьбе просто ничего. Команда Fedor Team регулярно уступает именно в плане борьбы. Очень жаль, но общая борцовская подготовка команды устарела примерно на двадцать лет и больше не работает в ММА. Когда-то самбо в ММА действительно решало, но такие времена давно ушли в прошлое. Вернемся к бою. Эблин буквально деклассировал Анатолия именно в борьбе, даже прогибом запустил, что смотрелось весьма печально. С такой борьбой чемпионом не стать. Самое обидное, что ничего не изменится, подготовка сохранится с тем же тренерским составом и на том же движке.

Как быть дальше?

Если Токова не уволят, а после ухода Федора Емельяненко из Bellator случится может все что угодно. Боец он не медийный и реального интереса для промоушена не представляет. Единственным вариантом для Анатолия Токова может стать бой с экс-чемпионом Гегардом Мусаси. Напомним, что Гегард очень опасный грэпплер, который неплохо борется и в стойке, а все помнят, что в Старом Осколе грэпплеров не очень любят, проигрывая им довольно часто. Мусаси и Токов проиграли крайние бои именно Джонни Эблину и их встреча будет выглядеть наиболее логичной.

Источник фото: Bellator

Есть ли шансы у Токова?

Шанс есть всегда, но в случае с Мусаси он крайне небольшой. Бой пройдет как и чемпионский, но только Гегард может его задушить.

Конечно, все может измениться, если Токов сделает работу над ошибками, но на это нужно время и желание. Создается впечатление, что желания у Токова нет, времени тоже…

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
С такой борьбой в ММА делать нечего. Будущее Анатолия Токова
С такой борьбой в ММА делать нечего. Будущее Анатолия Токова
Российский средневес Анатолий Токов разгромно уступил чемпиону Bellator Джонни Эблину и его будущее весьма туманно.
07.02.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Будет нокаут. Определились примерные даты поединка Макгрегора и Чендлера
Будет нокаут. Определились примерные даты поединка Макгрегора и Чендлера
Топовые легковесы сразятся в финале реалити шоу TUF.
06.02.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Bellator 290. Трудовая победа Авсараговой, дебют Исаева и поражение Токова
Bellator 290. Трудовая победа Авсараговой, дебют Исаева и поражение Токова
В США состоялся Bellator 290, в главном поединке вечера Федор Емельяненко был нокаутирован Райаном Бейдером в первом раунде.
05.02.2023 09:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Последний блин комом. Федор Емельяненко уступил Райану Бейдеру
Последний блин комом. Федор Емельяненко уступил Райану Бейдеру
В рамках Bellator 290 состоялся прощальный бой Федора Емельяненко. Разбор от редакции.
05.02.2023 08:58
ММА
автор: Антон Купреченков
Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?
Замес в тяжелом весе. Где смотреть UFC Vegas 68?
В ночь с 4 на 5 февраля в США состоится турнир UFC Vegas 68. В главном бою вечера Сергей Спивак и Деррик Льюис устроят разборку в тяжелой весовой категории.
04.02.2023 08:06
ММА
автор: Антон Купреченков
Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290
Если Федор попадет, то победит. Прогноз на главный поединок Bellator 290
5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США состоится турнир Bellator 290. В главном поединке вечера Федор Емельяненко проведет реванш с Райном Бейдером и планирует завершить свою бойцовскую карьеру.
03.02.2023 12:22
ММА
автор: Антон Купреченков
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Нганну в Bellator? Очередной пиар или реальность?
Руководство Bellator заявляет о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, но с кем ему драться?
02.02.2023 14:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
Бейдер упадет, а Емельяненко уйдет на пенсию. Прогноз на главные поединки Bellator 290
5 февраля в США состоится турнир Bellator 290. В Главном бою вечера Федор Емельяненко проведет реванш против Райана Бейдера и планирует завершить свою карьеру в ММА. В рамках турнира выступит Диана Авсарагова и Анатолий Токов.
02.02.2023 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Последний бой Емельяненко и странный поединок Махачева. Главные поединки ММА и бокса в феврале
Февраль начинает раскачивать поединки, которых становится все больше. Месяц обещает стать интересным.
01.02.2023 09:39
ММА
автор: Антон Купреченков
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
Шевченко в опасности. Мексиканская претендентка может забрать титул
4 марта в рамках UFC 285 состоится титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко и опасной претенденткой Алексой Грассо.
01.02.2023 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика