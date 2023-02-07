С такой борьбой в ММА делать нечего. Будущее Анатолия Токова

Да, Анатолий Токов сказал после боя, что болел, не тренировался нормально, но результат боя есть и его никак не исправить. Российский спортсмен очень долго ждал возможности подраться за титул и подрался просто ужасно. Сложно найти слова. Если в стойке у Токова все относительно получалось, то в борьбе просто ничего. Команда Fedor Team регулярно уступает именно в плане борьбы. Очень жаль, но общая борцовская подготовка команды устарела примерно на двадцать лет и больше не работает в ММА. Когда-то самбо в ММА действительно решало, но такие времена давно ушли в прошлое. Вернемся к бою. Эблин буквально деклассировал Анатолия именно в борьбе, даже прогибом запустил, что смотрелось весьма печально. С такой борьбой чемпионом не стать. Самое обидное, что ничего не изменится, подготовка сохранится с тем же тренерским составом и на том же движке.

Как быть дальше?

Если Токова не уволят, а после ухода Федора Емельяненко из Bellator случится может все что угодно. Боец он не медийный и реального интереса для промоушена не представляет. Единственным вариантом для Анатолия Токова может стать бой с экс-чемпионом Гегардом Мусаси. Напомним, что Гегард очень опасный грэпплер, который неплохо борется и в стойке, а все помнят, что в Старом Осколе грэпплеров не очень любят, проигрывая им довольно часто. Мусаси и Токов проиграли крайние бои именно Джонни Эблину и их встреча будет выглядеть наиболее логичной.

Источник фото: Bellator

Есть ли шансы у Токова?

Шанс есть всегда, но в случае с Мусаси он крайне небольшой. Бой пройдет как и чемпионский, но только Гегард может его задушить.

Конечно, все может измениться, если Токов сделает работу над ошибками, но на это нужно время и желание. Создается впечатление, что желания у Токова нет, времени тоже…