Махачев против Волкановски. Где смотреть бой года?

Нас ожидает очень неоднозначный, но грандиозный бой. Непонятно зачем Махачев согласился драться с более легким, а значит более быстрым соперником. Понятно, что Ислам фаворит, но случиться может всякое. Если россиянин победит, то это будет восприниматься как должное, а если проиграет, то это нанесет сильнейший удар по его авторитету.
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ЗУБАЙРЫ ТУХУГОВА
Зубайра Тухугов дерется раз в год. Хабиб Нурмагомедов полностью отошел от ММА, а это значит, что если Тухугов проиграет, то его уволят. Как боец он UFC давно не интересен и никакой ценности для промоушена не несет.
ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 284
Турнир стартует 12 февраля в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 06:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
Главный кард:
Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия)
Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США)
Джэк Делла Маддалена (Австралия) — Рэнди Браун (Ямайка)
Джастин Тафа (Новая Зеландия) — Паркер Портер (США)
Джимми Крут (Австралия) — Алонсо Менифилд (США)
Предварительный бои:
Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва)
Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения)
Шэннон Росс (Австралия) — Клейдсон Родригес (Бразилия)
Джейми Малларки (Австралия) — Франциско Прадо (Аргентина)
Джэк Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США)
Лома Лукбунми (Таиланд — Элис Рид (США)
Шейн Янг (Новая Зеландия) — Блейк Билдер (США)
Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия)