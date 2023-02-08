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Махачев против Волкановски. Где смотреть бой года?

12 февраля в Австралии пройдет турнир UFC 284, в главном бою вечера чемпион легкого веса Ислам Махачев подерется с чемпионом полулегкой весовой категории Алексом Волкановски.
Махачев против Волкановски. Где смотреть бой года?
08 февраля 2023 08:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Нас ожидает очень неоднозначный, но грандиозный бой. Непонятно зачем Махачев согласился драться с более легким, а значит более быстрым соперником. Понятно, что Ислам фаворит, но случиться может всякое. Если россиянин победит, то это будет восприниматься как должное, а если проиграет, то это нанесет сильнейший удар по его авторитету.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ЗУБАЙРЫ ТУХУГОВА

Зубайра Тухугов дерется раз в год. Хабиб Нурмагомедов полностью отошел от ММА, а это значит, что если Тухугов проиграет, то его уволят. Как боец он UFC давно не интересен и никакой ценности для промоушена не несет.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 284

Турнир стартует 12 февраля в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 06:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Главный кард:

Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия)

Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США)

Джэк Делла Маддалена (Австралия) — Рэнди Браун (Ямайка)

Джастин Тафа (Новая Зеландия) — Паркер Портер (США)

Джимми Крут (Австралия) — Алонсо Менифилд (США)

Предварительный бои:

Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва)

Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения)

Шэннон Росс (Австралия) — Клейдсон Родригес (Бразилия)

Джейми Малларки (Австралия) — Франциско Прадо (Аргентина)

Джэк Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США)

Лома Лукбунми (Таиланд — Элис Рид (США)

Шейн Янг (Новая Зеландия) — Блейк Билдер (США)

Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия)

источник: «Советский спорт»
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