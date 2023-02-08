До первого турнира RCC в 2023 году осталось 4 дня

Через несколько дней в Тюмени состоится первый турнир по смешанным единоборствам от RCC. Сегодня ночью в первый сибирский город страны со сборов прилетели бойцы главного карда — Алексей Кунченко, Роман Мухамедшин и Денис Лаврентьев. Все они готовились в Таиланде.

«Давно дрался дома, уже не вспомнить это время. Бой дома придает мне определенную мощь, определенную силу. Мне хочется выйти и порадовать публику ярким выступлением», — делится эмоциями Роман.

И Кунченко, и Мухамедшин очень давно не выступали в родном городе, а Лаврентьев и вовсе последний раз был в Тюмени еще во времена своей карьеры в дзюдо.

«У меня здесь много друзей, я провел здесь несколько сборов еще будучи дзюдоистом. Можно сказать, что Тюмень для меня в какой-то степени родной город», — вспоминает Лаврентьев.

На этом же самолете прилетели еще двое участников RCC 14 — Вальмир Галиев и Иван Романов.

RCC 14 пройдет 11 февраля в СК «Центральный». Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR.